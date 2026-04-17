Proljetni minimalizam: Bijeli komadi koji izgledaju skupo, a dolaze iz high street ponude

Bezvremenska i uvijek elegantna, bijela boja i ove sezone dominira high street kolekcijama i unosi dozu svježine i prozračnosti u svakodnevne kombinacije

Kada dođu topliji dani nekako prirodno posežemo za svjetlijim i nježnijim nijansama koje nam donose osjećaj lakoće i svježine. Među njima se posebno ističe bijela boja – bezvremenski klasik koji iz sezone u sezonu pronalazi svoje mjesto u garderobama i kolekcijama mnogih brendova. Tako i ovog proljeća bijeli komadi dominiraju high street ponudom, donoseći dozu prozračnosti, elegancije i nenametljivog luksuza u svakodnevne kombinacije.

Bijela je jedna od rijetkih boja koja se s lakoćom prilagođava različitim stilovima i prilikama. U aktualnim kolekcijama dolazi u raznim varijacijama – od laganih bijelih jakni i oversized košulja do lepršavih haljina i traper komada. Posebno su popularne bijele košulje od pamuka i lana koje se nose uz sve, kao i bijele traperice koje u svaki look unose dašak svježine i chic izgleda. Tu su i minimalističke haljine koje su idealne za toplije dane, a posebno dobro izgledaju u kombinaciji s pletenim torbama i sandalama.

Jedna od najvećih prednosti bijele boje je njezina svestranost kada je riječ o kombiniranju. Dobro se slaže s mnogim nijansama, od bež do svijetlosive i pastelnih tonova poput baby plave, ružičaste ili maslac žute. Dakako, spoj bijele i crne boje uvijek je siguran izbor za chic i bezvremenski efekt, dok je spoj s jarkim bojama poput crvene ili zelene odličan način da uneseš dozu dinamike i karaktera u svoje outfite. Ako preferiraš ležerniji stil, bijeli komadi sjajno idu uz traper svih nijansi. Primjerice, bijela košulja ili bluza u kombinaciji s trapericama i ravnim cipelama čini savršenu dnevnu kombinaciju.

Bijela boja nikad ne izlazi iz mode, djeluje pomalo skupocjeno i uvijek joj se rado vraćamo kada dođu topliji dani. Komadi u ovoj boji temelj su proljetne i ljetne garderobe i upravo zato, u nastavku donosimo favorite iz high street ponude koji će se lako uklopiti u svakodnevne kombinacije i unijeti dašak svježine u svaki look.

