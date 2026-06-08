Moda
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Novi uspjeh Izabel Kovačić: Još jedna zvijezda u odjeći njenog brenda

Žena.hr
8. lipnja 2026.
Novi uspjeh Izabel Kovačić: Još jedna zvijezda u odjeći njenog brenda
Marko Lukunić/PIXSELL
Dizajnerica i poduzetnica pohvalila se još jednom zvijezdom u odjeći svog modnog brenda IZAKOVA

Izabel Kovačić, poduzetnica i dizajnerica te supruga hrvatskog nogometaša Matea Kovačića, na Instagramu se pohvalila uspjehom svog brenda IZAKOVA. Izabel je objavila fotografiju slavne kanadske manekenke Winnie Harlow, poznate po svom jedinstvenom izgledu i aktivizmu, odjevenu u njezinu kreaciju. Harlow pozira u elegantnom smeđem odijelu. 

Komplet se sastoji od elegantnog sakoa s niskim srcolikim izrezom i zlatnim gumbima te hlača kraćeg kroja. Cijeli izgled upotpunila je efektnom zlatnom ogrlicom i salonkama u prljavo bijeloj boji.  

Objava je brzo privukla pozornost i pozitivne komentare obožavatelja, koji su nizali pohvale za besprijekoran izgled slavne manekenke koja je ovu kombinaciju odjenula za promociju svoje prve knjige za djecu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Brend IZAKOVA temelji se na etičkim principima, održivosti i vrhunskoj izradi. Filozofija brenda usmjerena je na stvaranje bezvremenskih komada "spore mode". Upravo je ta predanost kvaliteti i održivosti privukla brojne svjetske zvijezde, pa su tako prije Winnie Harlow kreacije Izabel Kovačić nosile i glumice Sharon Stone i Kelly Rowland.

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PONOSNA JE
Novi uspjeh Izabel Kovačić: Još jedna zvijezda u odjeći njenog brenda