Novi uspjeh Izabel Kovačić: Još jedna zvijezda u odjeći njenog brenda

Dizajnerica i poduzetnica pohvalila se još jednom zvijezdom u odjeći svog modnog brenda IZAKOVA

Izabel Kovačić, poduzetnica i dizajnerica te supruga hrvatskog nogometaša Matea Kovačića, na Instagramu se pohvalila uspjehom svog brenda IZAKOVA. Izabel je objavila fotografiju slavne kanadske manekenke Winnie Harlow, poznate po svom jedinstvenom izgledu i aktivizmu, odjevenu u njezinu kreaciju. Harlow pozira u elegantnom smeđem odijelu.

Komplet se sastoji od elegantnog sakoa s niskim srcolikim izrezom i zlatnim gumbima te hlača kraćeg kroja. Cijeli izgled upotpunila je efektnom zlatnom ogrlicom i salonkama u prljavo bijeloj boji.

Objava je brzo privukla pozornost i pozitivne komentare obožavatelja, koji su nizali pohvale za besprijekoran izgled slavne manekenke koja je ovu kombinaciju odjenula za promociju svoje prve knjige za djecu.

Brend IZAKOVA temelji se na etičkim principima, održivosti i vrhunskoj izradi. Filozofija brenda usmjerena je na stvaranje bezvremenskih komada "spore mode". Upravo je ta predanost kvaliteti i održivosti privukla brojne svjetske zvijezde, pa su tako prije Winnie Harlow kreacije Izabel Kovačić nosile i glumice Sharon Stone i Kelly Rowland.