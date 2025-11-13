Izabel Kovačić podsjetila zašto je ikona stila: Izgleda odlično u hit komadima sezone

Dok njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju detalje o novom poslovnom pothvatu, Izabel svojim objavama vješto održava interes javnosti

Poduzetnica i influencerica Izabel Kovačić ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, objavivši seriju fotografija kojima je potvrdila svoj status jedne od najbolje odjevenih Hrvatica. Njezin nepogrešiv osjećaj za modu ponovno je došao do izražaja u kompilaciji koja slavi njezin jedinstveni stil.

U najnovijoj objavi, Izabel je podijelila niz svojih modnih izdanja s gradskih ulica. Kroz deset fotografija prikazala je besprijekorne odjevne kombinacije, od ležernih traperica i kožnih jakni do elegantnih haljina i savršeno krojenih balonera, a sve u pretežno zemljanim i tamnim tonovima. Svaka fotografija odiše samopouzdanjem i elegancijom, dokazujući da se snalazi u različitim stilovima, koji na njoj uvijek izgledaju profinjeno i bezvremenski.

Ova modna retrospektiva dolazi u zanimljivom trenutku za poznatu poduzetnicu. Naime, nakon što je nedavno zatvorila svoj dućan u Kaptol Centru i najavila "novo poglavlje" pod zagonetnim nazivom "The Herbarium", Izabel kao da je ovom objavom željela podsjetiti javnost na svoju snažnu modnu estetiku. Majka dvoje djece, petogodišnjeg Ivana i jednogodišnje Lune, uspješno balansira između obiteljskog života i poslovnih izazova, a njezin stil ostaje neiscrpan izvor inspiracije.

Opis koji prati objavu – "Izgleda apsolutno zapanjujuće u svakom stilu... Njezin osjećaj za stil nije samo moda, to je čista umjetnost 🤎🥹" – savršeno sažima dojam koji ostavlja na svoje pratitelje.