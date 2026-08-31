Nova sezona, nove suknje: Pronašli smo efektne modele koji će osvježiti jesenske kombinacije

Suknje su jedan od najzahvalnijih komada za prijelazno razdoblje, a s dolaskom novih kolekcija stižu i prvi modeli za jesen

Suknje su idealan izbor za prijelazno razdoblje jer ih je lako prilagoditi promjenjivim temperaturama. Prvi jesenski modeli već su stigli u high street ponudu, a među njima dominiraju midi suknje koje se mogu nositi na brojne načine. Od lepršavih krojeva i modela od trapera do cargo suknji, izbor je raznolik i lako se prilagođava različitim stilovima.

Među trendi izborima za jesen ističu se i karirane suknje koje donose prepoznatljivi jesenski štih. Tu su i modeli od satena, koji svojim elegantnim i fluidnim izgledom lijepo podižu svakodnevne kombinacije. Midi suknje posebno su zahvalne za jesenske kombinacije jer ih možete nositi uz tanke pulovere i kardigane, ali i uz obične T-shirt majice kada su dani još dovoljno topli. Košulja će im dati elegantniji izgled, dok ih uz tenisice ili balerinke možete pretvoriti u ležernu svakodnevnu kombinaciju.

Kada je riječ o bojama, jesenske kolekcije donose očekivano topliju i neutralniju paletu. U fokusu su smeđa, bež, maslinasta, siva i crna, odnosno zemljani tonovi koji se lako kombiniraju s ostatkom garderobe i savršeno odgovaraju jesenskoj estetici.

Ako već razmišljate o osvježenju garderobe za nadolazeću jesensku sezonu, nove kolekcije donose dovoljno zanimljivih modela za različite stilove. Naše favorite iz aktualne high street ponude izdvajamo u nastavku.

Mango - 45,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 49,99 €

Arket - 99 €

Arket - 89 €

Arket - 99 €

Mohito - 32,99 €

Mohito - 24,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 29,95 €

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