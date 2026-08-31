Preminula je Ksenija Urličić, dama hrvatske televizije: 'Mama Dore' ostavila je neizbrisiv trag

Ksenija Urličić bila je jedna od najutjecajnijih urednica i voditeljica u povijesti hrvatske televizije

U 87. godini života preminula je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih urednica i voditeljica u povijesti hrvatske televizije. Tijekom karijere duge više od četiri desetljeća, zbog svoje odlučnosti stekla je nadimak "Čelična lady", a kao idejna začetnica Dore ostavila je neizbrisiv trag. Bila je to žena goleme energije i vizije. Otišla je samo nekoliko tjedana nakon smrti supruga Ivice.

Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Ksenija Urličić rođena je u Splitu 1939., no već s tri godine s obitelji se seli u Zagreb. Odrasla je uz oca liječnika i troje starije braće i sestara, među kojima je bio i Žarko Domljan, prvi predsjednik Sabora. Prvi susret s kamerom imala je kao petnaestogodišnjakinja u filmu "Mala Jole". Iako je to iskustvo odbilo od glume, odvelo ju je na televiziju. Redatelj Ivan Hetrich pozvao ju je na audiciju za spikerice i tako je 1958., kao studentica romanistike, započela njezin put na Televiziji Zagreb. Tamo je prošla sve stepenice, od najavljivačice i voditeljice Dnevnika do glavne urednice Zabavnog programa.

Davor Puklavec/PIXSELL

Njezin potpis stoji iza niza ključnih projekata: osmislila je i dala ime hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, Dori, a posebno je bila ponosna na rad tijekom Domovinskog rata, kada je program ispunila domoljubnim sadržajem.

Jurica Galoic/PIXSELL

Nakon umirovljenja 2001. posvetila se obitelji, kćerima i unucima te svom vrtu.

Igor Soban/PIXSELL

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