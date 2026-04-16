Mini, midi, maksi: Suknje su preuzele zagrebačku špicu - i izgledaju top

Opet je došlo ono doba godine kada suknje preuzimaju glavnu riječ na zagrebačkoj špici. S prvim toplijim danima, ulice se pretvaraju u malu modnu pistu, a razigrani krojevi i lagani materijali najavljuju prijelaz iz zimskih slojeva u prozračnije, ženstvenije kombinacije.

Ako je suditi prema fotografijama koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, minice su se vratile na velika vrata, a posebno dominiraju traper modeli koji unose dozu ležernosti i mladenačkog duha u svakodnevne outfite. Nose se uz oversized sakoe, kratke jakne ili klasične balonere, stvarajući savršen balans između opuštenog i urbanog stila.

Uz njih, proljetne midi suknje lepršavih krojeva nezaobilazan su izbor za one koje preferiraju romantični stil. Lagane tkanine u pokretu daju dinamiku svakom koraku, dok pencil suknje i dalje ostaju simbol elegancije - idealne za poslovne kombinacije, ali i večernje izlaske kada se spoje s efektnim topovima i modnim dodacima. Zanimljivo je da se već sada na špici mogu vidjeti i prvi ljetni modeli. Maksi suknje, osobito one od čipke i tila, unose dašak boho estetike i lakoće, nagovještavajući sezonu koja dolazi. Upravo ta raznolikost krojeva i materijala čini ovogodišnju ponudu posebno zanimljivom. Kad je riječ o kombiniranju, pravila gotovo da i ne postoje. Suknje se odlično slažu s prijelaznim jaknama i kaputima, a obuća dodatno definira stil - elegantne gležnjače donose dozu ozbiljnosti i chic note, kaubojske čizme nezaobilazne su za cool urbane kombinacije dok tenisice cijelom looku daju opušten look idealan za svaki dan.