Petra Meštrić za Žena.hr: Idete na botoks? Evo kako da izbjegnete najčešće pogreške

Botoks je danas vrlo popularan i uobičajen tretmna, no ne treba zaboraviti da je riječ o medicinskom, a ne kozmetičkom postupku. Evo što činiti prije i nakon tretmana botoksom

Botoks je danas postao toliko uobičajen da o njemu razgovaramo kao o odlasku na nokte ili frizuru. Dogovorimo termin između dvije obaveze, nakon tretmana odemo na kavu. Botulinum toksin u estetskoj medicini primjenjuje se desetljećima i, kada ga aplicira educirani liječnik, pravilnom tehnikom i u odgovarajućoj dozi, jako je siguran.

Ima i onih drugih pojedinaca koji su izričito protiv botoksa i svih ostalih estetskih tretmana.

Kad govorimo o botoksu, važno je znati da govorimo o medicinskom postupku i da ga ne treba shvaćati olako. Zato postoje stvari koje je dobro napraviti prije tretmana, neke koje je pametno izbjegavati neposredno nakon njega, ali i cijeli niz "pravila" o botoksu koja se godinama prenose i danas se često predstavljaju kao medicinske činjenice, iako dokazi za njih nisu baš čvrsti.

Što je zapravo botoks i kakav je učinak?

Za početak, važno je znati terminologiju. Botox je zaštićeni naziv proizvoda koji sadrži botulinum toksin tipa A, iako se u svakodnevnom govoru riječ botoks udomaćila kao naziv za cijelu skupinu tretmana botulinum toksinom.

U estetskoj medicini botulinum toksin koristi se kako bi privremeno smanjio aktivnost određenih mišića na koji djeluje. Djeluje na živčano-mišićni spoj i smanjuje oslobađanje acetilkolina, neurotransmitera potrebnog da živac mišiću prenese poruku za kontrakciju. Zato se nakon tretmana mišić ne kontrahira jednakom snagom, a mimičke bore koje nastaju njegovom kontrakcijom postaju manje izražene. Najčešće djelujemo na bore između obrva, horizontalne bore čela, bore oko očiju, ali on danas ima i brojne druge estetske i medicinske primjene.

Važno je znati da učinak nije trenutačan. Promjene se počinju razvijati tijekom nekoliko dana, a konačan rezultat procjenjuje se tek nakon što se učinak u potpunosti razvije, a to je za nekoliko dana.

Što je važno znati prije botoksa?

Jedna od najvažnijih stvari prije aplikacije botulinum toksina je dobra anamneza. Liječniku treba reći koje lijekove uzimate, koje ste estetske tretmane prethodno radili, imate li neke kronične bolesti, jeste li ranije primali botulinum toksin i jeste li imali neželjene reakcije. Posebno je važno spomenuti bolesti koje utječu na živčano-mišićni sustav, postojeću slabost određenih mišića, probleme s gutanjem ili disanjem, lijekove koji mogu biti važni za djelovanje botulinum toksina.Nemojte skrivati podatke. Ako postoji razlog zbog kojeg je tretman pametnije napraviti drugi dan ili ga uopće ne napraviti, želite to znati.

Treba li prestati piti lijekove za razrjeđivanje krvi?

Ovdje morate biti jako oprezni. Neki lijekovi mogu povećati sklonost nastanku modrica i krvarenju na mjestu uboda. Zato ćete često čuti savjet da se prije estetskih injekcija izbjegavaju aspirin i nesteroidni protuupalni lijekovi poput ibuprofena, ako za njih nema medicinske potrebe. Ali postoji velika razlika između: "Popila bih ibuprofen jer me malo boli" i "Liječnik mi je propisao aspirin ili antikoagulans zbog bolesti." Propisanu terapiju nikada nemojte samoinicijativno prekidati zbog botoksa. Rizik prekidanja lijekova može biti puno ozbiljniji od mogućnosti da nakon tretmana dobijete modrice. Ako uzimate antikoagulantnu ili antiagregacijsku terapiju to unaprijed kažete liječniku koji izvodi tretman. On će procijeniti situaciju i, ako je potrebno, konzultirati liječnika koji vam je terapiju propisao.

Što s alkoholom?

Ako dan prije termina popijete čašu vina, botulinum toksin zbog toga neće prestati djelovati.Ipak, veće količine alkohola mogu povećati sklonost otoku i modricama, zbog čega je potrebno alkohol izbjegavati prije tretmana.

Trebam li doći nenašminkana?

Ako možete, da. Ako ste došli s posla našminkani, to nije razlog da se tretman ne napravi. Područje koje će se tretirati mora biti pravilno očišćeno i pripremljeno prije tretmana. Važno je da vas liječnik pregleda. On gleda kako podižete obrve, kako se mrštite, kakva je pozicija obrva, postoji li asimetrija Itd.

Što s aknama, infekcijama, upalama?

Aktivna infekcija na području na kojem bi se trebalo aplicirati je nešto što liječnik treba vidjeti prije tretmana.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite, to morate reći liječniku prije tretmana. Tretmani botulinum toksinom se u pravilu odgađaju jer nema dovoljno kvalitetnih podataka koji bi opravdali nepotrebno izlaganje u trudnoći, a preporuke se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i individualnoj situaciji.

Što nakon botoksa?

Možete normalno funkcionirati, razgovarati, jesti, raditi i vratiti se većini svakodnevnih aktivnosti.

Agresivno trljati i masirati tretirano područje neposredno nakon tretmana nije dobro. U prvim satima nakon aplikacije obično se preporučuje izbjegavati snažno pritiskanje i masiranje mjesta uboda.

Smijete oprati lice. Samo prvih sati nemojte tretirano područje snažno ribati ručnikom, pritiskati ili masirati. Nakon uboda koža može biti crvena i osjetljiva, pa nije loša ideja tu večer preskočiti nepotrebno agresivne proizvode koji vam inače izazivaju peckanje ili iritaciju.

Nemojte ležati nakon botoksa

Brojne klinike preporučuju ostati uspravno otprilike tri do četiri sata nakon aplikacije. Nemojte se nepotrebno saginjati.

Nakon početnog perioda koji vam je liječnik preporučio provesti uspravno, možete spavati. Ako želite biti posebno oprezni prvu noć i spavati na leđima, možete.

Šminka - da ili ne?

Ako baš morate, šminka se može nanijeti pažljivo, ali bez agresivnog trljanja i pritiskanja mjesta aplikacije.

Trening?

Mnogi savjetuju da se intenzivno vježbanje odgodi do sljedećeg dana, odnosno 24 sata. Intenzivna fizička aktivnost povećava cirkulaciju, zagrijava tijelo i može pogoršati crvenilo, oteklinu ili nastanak modrica.

Neposredno nakon tretmana nije idealno dodatno zagrijavati i iritirati područje na kojem imate svježe ubode. Saunu i slična izlaganja toplini je razumno odgoditi barem dok se početno crvenilo i oteklina ne smire, a svakako slijediti konkretne upute liječnika koji je napravio tretman.

Alkohol?

Glavni praktični problem ponovno su modrice i crvenilo. Alkohol može proširiti krvne žile i kod nekih osoba povećati sklonost crvenilu i nastanku modrica, pa je potrebno preskočiti alkohol na dan tretmana.

Što je normalno nakon tretmana

Malo crvenilo na mjestu uboda, mala oteklina nakon injekcije, mala modrica, osjetljivost, glavobolja

Kada kontaktirati liječnika

Ako primijetite nešto što vam djeluje neuobičajeno ili vas zabrinjava, kontaktirajte liječnika koji je napravio tretman. Ozbiljno treba shvatiti izraženu ili progresivnu slabost, poteškoće s govorom, gutanjem ili disanjem, smetnje vida ili druge simptome koji nisu ograničeni samo na očekivanu blagu reakciju mjesta uboda.

Tretman botoksom je ozbiljan tretman ali ne treba paničariti. Potrebna je dobra priprema i slušanje uputa liječnika.

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