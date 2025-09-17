Recept za sočni kolač sa šljivama i makom koji će vas oduševiti okusom i jednostavnom pripremom

Kombinacija kiselkastih šljiva i slatkog tijesta s makom daje savršenu ravnotežu okusa, a jednostavna priprema omogućuje da kolač bude spreman u tren oka

Nema ništa bolje od mirisa svježe pečenog kolača koji ispuni svaku prostoriju mirisom. Ovaj kolač sa šljivama i makom savršen je spoj sočnog voća i orašastog, blago orašastog okusa maka. Idealan je za popodnevni čaj, druženje s obitelji ili jednostavno trenutke kad želite uživati u nečemu slatkom i domaćem. Kombinacija kiselkastih šljiva i slatkog tijesta s makom daje savršenu ravnotežu okusa, a jednostavna priprema omogućuje da kolač bude spreman u tren oka.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

150 g šećera

100 g maslaca (sobne temperature)

3 jaja

150 ml mlijeka

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

200 g šljiva (prerezanih i očišćenih od koštica)

50 g mljevenog maka

Priprema: