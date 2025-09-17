Gastro
Recept za sočni kolač sa šljivama i makom koji će vas oduševiti okusom i jednostavnom pripremom

17. rujna 2025.
Recept za sočni kolač sa šljivama i makom koji će vas oduševiti okusom i jednostavnom pripremom
Kombinacija kiselkastih šljiva i slatkog tijesta s makom daje savršenu ravnotežu okusa, a jednostavna priprema omogućuje da kolač bude spreman u tren oka

Nema ništa bolje od mirisa svježe pečenog kolača koji ispuni svaku prostoriju mirisom. Ovaj kolač sa šljivama i makom savršen je spoj sočnog voća i orašastog, blago orašastog okusa maka. Idealan je za popodnevni čaj, druženje s obitelji ili jednostavno trenutke kad želite uživati u nečemu slatkom i domaćem. Kombinacija kiselkastih šljiva i slatkog tijesta s makom daje savršenu ravnotežu okusa, a jednostavna priprema omogućuje da kolač bude spreman u tren oka.

Sastojci:

  • 250 g glatkog brašna
  • 150 g šećera
  • 100 g maslaca (sobne temperature)
  • 3 jaja
  • 150 ml mlijeka
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 vanilin šećer
  • 200 g šljiva (prerezanih i očišćenih od koštica)
  • 50 g mljevenog maka

Priprema:

  • Zagrijte pećnicu na 180 °C i pripremite kalup za pečenje (premažite maslacem i pospite brašnom).
  • Umutite maslac sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postane pjenasto.
  • Dodajte jaja, jedno po jedno, i lagano miješajte.
  • Pomiješajte brašno, prašak za pecivo i mak, pa postupno dodajte u smjesu.
  • Umiješajte mlijeko kako biste dobili glatko tijesto.
  • Ulijte tijesto u pripremljeni kalup i rasporedite šljive po vrhu.
  • Pecite 35–40 minuta dok kolač ne postane zlatno-smeđi i čačkalica izađe suha.
  • Ostavite da se malo ohladi prije rezanja i posluživanja.
