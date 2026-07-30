Nicole Kidman vratila nas u zlatno doba glamura: Ova Fendi kreacija izgleda poput moderne bajke

Slavna glumica već desetljećima slovi za jednu od najbolje odjevenih holivudskih zvijezda, a ovim je pojavljivanjem još jednom potvrdila zašto

Nicole Kidman još je jednom dokazala da se ne boji modnih eksperimenata. Za njujoršku premijeru treće sezone serije 'Lavica' glumica je odabrala odvažnu kreaciju modne kuće Fendi koja je istovremeno izgledala glamurozno, sofisticirano i pomalo futuristički.

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Prozirna Fendi kreacija koja osvaja na prvi pogled

U središtu njezina izdanja bila je prozirna mrežasta tunika metalik sjaja, ukrašena raskošnim srebrnim perlicama i nizovima lančića koji stvaraju efekt slojevitog nakita. Bogati detalji podsjetili su na raskoš mode 1920-ih godina, ali zahvaljujući modernoj silueti komad je dobio potpuno suvremen izgled.

Kako bi naglasila upečatljiv gornji dio, Nicole je ostatak kombinacije zadržala elegantnim i minimalističkim. Nosila je široke satenske hlače visokog struka u boji slonovače koje su savršeno izbalansirale raskoš tunike i dale cijelom outfitu profinjenu notu.

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Minimalistički detalji zaokružuju cijelu priču

Glumica je dodatke svela na minimum, prepustivši glavnu riječ samoj kreaciji. Izgled je upotpunila jednostavnim sandalama otvorenih prstiju, elegantnim zlatnim satom i decentnim nakitom.

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Posebnu pažnju privukla je i njezina frizura - ravna kosa s opuštenim pramenovima i popularnim 'zavjesa šiškama' dodatno su naglasile sofisticirani karakter izdanja.

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