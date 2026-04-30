Nicole Kidman pozirala poput zavodnice u Chanelovoj haljini, izgleda fenomenalno

Nicole Kidman bila je glavna zvijezda Chanel Cruise revije u Biarritzu u Francuskoj, gdje se pojavila u elegantnoj crnoj haljini s potpisom modne kuće Chanel. Iako je sprijeda izgledala vrlo konzervativno, haljina je bila posebno upečatljiva zbog otvorenih leđa, što je cijelom izgledu dalo dozu senzualnosti i sofisticiranosti. Krojem je naglasila glumičinu vitku figuru, dok su jednostavnost crne boje te jednostavne, ali vrlo elegantne slingback cipele dodatno istaknuli eleganciju i bezvremenski karakter outfita.

Cjelokupni dojam upotpunila je odvažnim modnim dodacima – upečatljivom ogrlicom s perjem koja je unijela dozu dramatičnosti te modernim sunčanim naočalama ovalnog oblika. Njezin nastup pred fotografima bio je samouvjeren i razigran, a poziranjem je naglasila svaki detalj ove modne kombinacije.

Nicole je izgledala dotjerano, elegantno i zavodljivo, potvrđujući još jednom svoj status modne ikone koja s lakoćom nosi i najzahtjevnije komade visoke mode.