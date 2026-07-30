Tražite savršenu ljetnu manikuru? Birajte ove boje koje ističu preplanuli ten

Preplanuli ten izgleda još ljepše uz pažljivo odabranu boju laka za nokte. Od bezvremenske mliječno bijele do trendi maslac žute, koraljne i tirkizne, neke nijanse posebno lijepo naglašavaju osunčanu kožu i svakoj ljetnoj manikuri daju dodatnu dozu svježine

Ljeto je nezamislivo bez osunčane kože, laganih outfita i manikure koja dodatno naglašava preplanuli ten. Iako su nude nijanse uvijek siguran izbor, upravo ljeti možete se poigrati nešto odvažnijim bojama koje će vašu put učiniti još toplijom i blistavijom. Dovoljna je prava nijansa laka da ruke izgledaju svježije, elegantnije i još ljepše istaknu brončani sjaj kože.

Izdvajamo nekoliko popularnih nijansi koje se iz ljeta u ljeto vraćaju među favorite, a posebno dobro pristaju preplanulom tenu.

Mliječno bijela - bezvremenski ljetni klasik

Ako postoji nijansa koja nikada ne izlazi iz mode, onda je to mliječno bijela. Mekša je i prirodnija od potpuno bijelog laka, a upravo zato izgleda izuzetno elegantno. Kontrast između nježne bijele i preplanule kože dodatno naglašava boju tena, zbog čega ruke izgledaju svježije i njegovanije. Odlično pristaje uz svaki outfit, bilo da ste u lanenoj haljini, kupaćem kostimu ili večernjoj kombinaciji.

Maslac žuta - hit nijansa sezone

Maslac žuta jedna je od najpoželjnijih boja ove godine, a trend se preselio i na nokte. Ova nježna pastelna nijansa izgleda sofisticirano, ali istovremeno razigrano, a posebno lijepo dolazi do izražaja na osunčanoj koži. Diskretna je, a opet dovoljno posebna da privlači poglede.

Koraljna i narančasta za pravi ljetni efekt

Ako volite malo življe boje, koraljna i narančasta odličan su izbor. Ove tople nijanse savršeno se slažu s brončanim tenom i dodatno naglašavaju njegovu zlatnu toplinu. Bilo da odaberete nježnu breskvastu nijansu ili intenzivnu mandarina narančastu, rezultat će uvijek biti vedar, svjež i izrazito ljetni.

Barbie ružičasta i fuksija

Jarke ružičaste nijanse posljednjih su sezona ponovno u fokusu, a na preplanuloj koži izgledaju još efektnije. Od klasične Barbie ružičaste do intenzivne fuksije, ove boje unose dozu razigranosti i odlično pristaju uz ljetne modne kombinacije. Posebno lijepo izgledaju na kraćim, uredno oblikovanim noktima.

Tirkizna i aqua plava

Nijanse inspirirane morem uvijek su pun pogodak tijekom ljeta. Tirkizna, aqua plava ili svjetliji tonovi plave stvaraju prekrasan kontrast s toplom bojom kože i odmah prizivaju osjećaj godišnjeg odmora. Savršene su ako želite malo odmaknuti od klasike.

Lavanda i lila

Pastelne ljubičaste nijanse stvaraju zanimljiv kontrast s brončanom kožom. Lavanda i lila izgledaju nježno, romantično i vrlo moderno, a posebno dolaze do izražaja tijekom sunčanih ljetnih dana.

Sjajni nude tonovi

Ako ipak preferirate minimalističku manikuru, birajte nude nijanse s toplim podtonom ili mliječno ružičaste lakove visokog sjaja. Takvi nokti izgledaju uredno i luksuzno, a pritom ne odvlače pažnju od preplanule kože, već je suptilno naglašavaju.

Bez obzira preferirate li klasične ili odvažnije nijanse, ljeto je idealno vrijeme za eksperimentiranje s bojama. Upravo će dobro odabrani lak za nokte dodatno naglasiti vaš preplanuli ten i svakoj kombinaciji dati onaj završni, chic detalj.

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