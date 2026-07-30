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Tražite savršenu ljetnu manikuru? Birajte ove boje koje ističu preplanuli ten

Žena.hr
30. srpnja 2026.
Tražite savršenu ljetnu manikuru? Birajte ove boje koje ističu preplanuli ten
Shutterstock
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Preplanuli ten izgleda još ljepše uz pažljivo odabranu boju laka za nokte. Od bezvremenske mliječno bijele do trendi maslac žute, koraljne i tirkizne, neke nijanse posebno lijepo naglašavaju osunčanu kožu i svakoj ljetnoj manikuri daju dodatnu dozu svježine

Ljeto je nezamislivo bez osunčane kože, laganih outfita i manikure koja dodatno naglašava preplanuli ten. Iako su nude nijanse uvijek siguran izbor, upravo ljeti možete se poigrati nešto odvažnijim bojama koje će vašu put učiniti još toplijom i blistavijom. Dovoljna je prava nijansa laka da ruke izgledaju svježije, elegantnije i još ljepše istaknu brončani sjaj kože.

Izdvajamo nekoliko popularnih nijansi koje se iz ljeta u ljeto vraćaju među favorite, a posebno dobro pristaju preplanulom tenu.

Mliječno bijela - bezvremenski ljetni klasik

Ako postoji nijansa koja nikada ne izlazi iz mode, onda je to mliječno bijela. Mekša je i prirodnija od potpuno bijelog laka, a upravo zato izgleda izuzetno elegantno. Kontrast između nježne bijele i preplanule kože dodatno naglašava boju tena, zbog čega ruke izgledaju svježije i njegovanije. Odlično pristaje uz svaki outfit, bilo da ste u lanenoj haljini, kupaćem kostimu ili večernjoj kombinaciji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Maslac žuta - hit nijansa sezone

Maslac žuta jedna je od najpoželjnijih boja ove godine, a trend se preselio i na nokte. Ova nježna pastelna nijansa izgleda sofisticirano, ali istovremeno razigrano, a posebno lijepo dolazi do izražaja na osunčanoj koži. Diskretna je, a opet dovoljno posebna da privlači poglede.

Koraljna i narančasta za pravi ljetni efekt

Ako volite malo življe boje, koraljna i narančasta odličan su izbor. Ove tople nijanse savršeno se slažu s brončanim tenom i dodatno naglašavaju njegovu zlatnu toplinu. Bilo da odaberete nježnu breskvastu nijansu ili intenzivnu mandarina narančastu, rezultat će uvijek biti vedar, svjež i izrazito ljetni.

Barbie ružičasta i fuksija

Jarke ružičaste nijanse posljednjih su sezona ponovno u fokusu, a na preplanuloj koži izgledaju još efektnije. Od klasične Barbie ružičaste do intenzivne fuksije, ove boje unose dozu razigranosti i odlično pristaju uz ljetne modne kombinacije. Posebno lijepo izgledaju na kraćim, uredno oblikovanim noktima.

Tirkizna i aqua plava

Nijanse inspirirane morem uvijek su pun pogodak tijekom ljeta. Tirkizna, aqua plava ili svjetliji tonovi plave stvaraju prekrasan kontrast s toplom bojom kože i odmah prizivaju osjećaj godišnjeg odmora. Savršene su ako želite malo odmaknuti od klasike.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Lavanda i lila

Pastelne ljubičaste nijanse stvaraju zanimljiv kontrast s brončanom kožom. Lavanda i lila izgledaju nježno, romantično i vrlo moderno, a posebno dolaze do izražaja tijekom sunčanih ljetnih dana.

Sjajni nude tonovi

Ako ipak preferirate minimalističku manikuru, birajte nude nijanse s toplim podtonom ili mliječno ružičaste lakove visokog sjaja. Takvi nokti izgledaju uredno i luksuzno, a pritom ne odvlače pažnju od preplanule kože, već je suptilno naglašavaju.

Bez obzira preferirate li klasične ili odvažnije nijanse, ljeto je idealno vrijeme za eksperimentiranje s bojama. Upravo će dobro odabrani lak za nokte dodatno naglasiti vaš preplanuli ten i svakoj kombinaciji dati onaj završni, chic detalj.

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HIT NIJANSE
Tražite savršenu ljetnu manikuru? Birajte ove boje koje ističu preplanuli ten