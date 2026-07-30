Brzi kolač s breskvama za koji ne treba vaga, a jedan sastojak ga čini posebno sočnim

Ovaj jednostavan, a opet elegantan kolač s breskvama dokaz je da za vrhunski desert nisu potrebni sati rada ni komplicirani sastojci. Bilo da se odlučite za pečenu ili hladnu verziju, on predstavlja esenciju ljeta u svakom zalogaju

Ljeto je sinonim za jednostavnost, a to se pravilo proteže i na slastice. U jeku sezone bresaka, kada su tržnice i voćnjaci prepuni sočnih, mirisnih plodova, rijetko tko želi provoditi sate uz upaljenu pećnicu. Upravo tada na scenu stupa omiljeni ljetni klasik - kolač na čaše. Riječ je o desertu čija priprema ne zahtijeva komplicirane upute ni preciznu vagu, već samo jednu čašu koja služi kao mjera za sve sastojke. Rezultat je nevjerojatno mekan i ukusan kolač koji slavi prirodnu slatkoću zrelih bresaka.

Tajna je u jednostavnosti i jednoj čaši

Osnovna ideja kolača na čaše leži u njegovoj nepretencioznosti. Umjesto vaganja svakog grama brašna ili šećera, kao mjera koristi se čaša od jogurta, obično ona od 180 ili 200 mililitara. Ova metoda ne samo da ubrzava proces, već ga čini i gotovo nepogrešivim. Za pripremu osnovnog biskvita najčešće vam ne treba ni mikser; dovoljna je pjenjača i jedna veća zdjela. Proces je uvijek sličan: prvo se pjenasto umute jaja sa šećerom, zatim se dodaju tekući sastojci poput ulja i jogurta, a na kraju se lagano umiješaju suhi sastojci - brašno pomiješano s praškom za pecivo. Smjesa je kremasta i lagano gusta, savršena podloga za sočno voće. Tijesto se izlije u namašćen i pobrašnjen lim za pečenje, a po vrhu se pažljivo rasporede kriške svježih bresaka koje tijekom pečenja lagano utonu u biskvit, stvarajući male, slatke džepove voćnog užitka.

Recept: Brzi kolač na čaše s breskvama

Sastojci:

2 jaja

1 čaša šećera (mjera je čaša od jogurta, cca 200 ml)

1 čaša jogurta

½ čaše ulja

2 čaše glatkog brašna

1 prašak za pecivo

3-4 zrele breskve, narezane na kriške

maslac i brašno za kalup

šećer u prahu za posipanje (po želji)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C. Kalup za pečenje (promjera oko 24 cm ili manji pravokutni) namastite i pobrašnite. U većoj zdjeli pjenjačom pjenasto umutite jaja sa šećerom dok smjesa ne postane svjetlija i prozračna. Dodajte tekuće sastojke: jogurt i ulje. Sve dobro sjedinite.

U posebnoj posudi pomiješajte brašno i prašak za pecivo, pa ih postepeno dodajte u mokru smjesu, lagano miješajući dok ne dobijete glatko tijesto bez grudica. Izlijte tijesto u pripremljeni kalup. Po vrhu ravnomjerno rasporedite narezane breskve. Pecite u zagrijanoj pećnici oko 30-40 minuta, odnosno dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe čista. Ostavite kolač da se malo ohladi, a zatim ga po želji pospite šećerom u prahu.

Jogurt za nevjerojatnu sočnost i svježinu

Iako se u receptima mogu naći razne varijacije, ključni sastojak koji ovaj kolač podiže na višu razinu jest jogurt. Može se koristiti obični, grčki jogurt, kiselo vrhnje ili čak mlaćenica. Upravo taj mliječni proizvod zaslužan je za meku, kremastu i vlažnu teksturu biskvita. Za razliku od kolača na bazi maslaca, oni s jogurtom nikada nisu teški ni zbijeni. Jogurt daje laganu kiselost koja savršeno balansira slatkoću šećera i voća, dopuštajući da okus breskve doista zablista. Biskvit ostaje svjež i sočan danima, što ga čini idealnim desertom koji se može pripremiti unaprijed. Mnogi recepti za kolače bez mliječnih proizvodam predlažu korištenje jogurta na biljnoj bazi, čime ova slastica postaje dostupna svima. Dodatak ulja umjesto maslaca dodatno pridonosi iznimnoj vlažnosti, osiguravajući da se kolač doslovno topi u ustima.

Kako izvući maksimum iz bresaka

Za najbolji rezultat, birajte zrele, ali i dalje čvrste breskve. One prezrele, koje se udube i na najmanji dodir, idealne su jer se tijekom pečenja pretvaraju u džemastu, gotovo karameliziranu smjesu. Pitanje koje se često postavlja jest treba li breskve guliti. Odgovor ovisi isključivo o osobnim preferencijama. Ostavljanje kore štedi vrijeme, a kolaču daje rustikalni izgled i dodatnu boju. Ako preferirate glađu teksturu, odvojite nekoliko minuta za guljenje. Za dodatnu aromu, narezane breskve možete pomiješati sa žlicom šećera i malo cimeta ili kardamoma. Jedan od trikova za još bogatiji okus jest podijeliti breskve na dva dijela: polovicu umiješajte izravno u tijesto, a drugu polovicu posložite po vrhu. Na taj način osiguravate da svaki zalogaj bude ispunjen sočnim voćem. Ako vam svježe breskve nisu dostupne, poslužit će i one iz konzerve ili smrznute, no važno ih je dobro ocijediti i posušiti kako ne bi unijele višak tekućine u tijesto.

Varijacija za vruće dane: Desert u čaši bez pečenja

Kada su ljetne temperature previsoke i za pomisao na paljenje pećnice, rješenje dolazi u obliku osvježavajućeg deserta u čaši koji se ne peče. Ova elegantna i brza slastica savršen je primjer kako se isti sastojci mogu transformirati u nešto posve novo. Priprema se sastoji od slaganja slojeva u prozirne čaše, što rezultira vizualno privlačnim i neodoljivo kremastim desertom. Kao podloga najčešće služe zdrobljeni keksi - od klasičnih petit beurre do amaretta ili speculaas keksa, koji daju posebnu aromu. Središnji sloj čini lagana krema, najčešće od grčkog jogurta, krem sira ili mascarponea, zaslađena medom ili javorovim sirupom. Vrh pripada, naravno, breskvama, narezanim na kockice i možda pokapanim s malo limunovog soka kako bi zadržale svježinu i boju. Slojevi se mogu ponavljati do vrha čaše, a prije posluživanja desert je potrebno dobro ohladiti.

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