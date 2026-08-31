Bermude su odličan izbor za ranu jesen, ovo su naši favoriti

Bermude su ovog ljeta bile jedan od velikih modnih trendova, a dobra je vijest da ih ne morate još pospremiti za iduću sezonu. Uz košulje, sakoe, mokasine ili tenisice lako ih možete uklopiti u prve jesenske kombinacije, a mi smo pronašli 10 modela koji ne koštaju više od 15 eura

Bermude su ovog ljeta bile jedan od najpopularnijih modnih komada, a ako ste ih već uvrstili u svoju garderobu, nema potrebe da ih još pospremate na dno ormara. Iako ih najčešće povezujemo s ljetnim danima, bermude se bez problema mogu nositi i u ranu jesen, posebno tijekom onih toplijih dana kada temperature još uvijek podsjećaju na ljeto.

Za prijelazno razdoblje dovoljno ih je kombinirati s komadima koje već imate u ormaru. Odlično će izgledati uz klasičnu košulju, lagani sako ili tanki pulover, dok izbor obuće može potpuno promijeniti dojam kombinacije. Mokasine će bermudama dati elegantniji izgled, dok će tenisice stvoriti ležernu kombinaciju za svaki dan.

Upravo zato bermude mogu biti odličan prijelazni komad koji ćete nositi još nekoliko tjedana, a uz pravi styling lako se uklapaju i u jesensku garderobu. Posebno ako birate modele u neutralnim nijansama poput crne, bež, smeđe ili sive.

Ako još nemate svoj omiljeni model ili tražite novu povoljnu opciju, imamo dobre vijesti. U high street trgovinama smo pronašli sjajne modele bermuda koji ne koštaju više od 15 eura, a lako će se uklopiti u svakodnevne kombinacije za kraj ljeta i početak jeseni.

H&M - 14,99 €

H&M - 14,99 €

Reserved - 10,99 €

Reserved - 10,99 €

Reserved - 9,99 €

Reserved - 8,99 €

Reserved - 13,99 €

Sinsay - 9,99 €

Sinsay - 12,99 €

Sinsay - 12,99 €

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