Preminula je autorica Maminog bloga: Majka šestero djece ostat će upamćena po iskrenosti

Kristinu su na Facebooku i Instagramu pratile tisuće ljudi. Iskreno je pisala o majčinstvu, trudnoći i roditeljskim izazovima s kojima su se mnogi mogli poistovjetiti

Hrvatsku je potresla vijest o preranoj smrti Kristine Kovačević Hitrec, autorice popularnog Maminog bloga i majke šestero djece. Njezina stranica okupljala je više od sto tisuća pratitelja te je mnogima bila virtualno utočište kada su se osjećali neshvaćeno u kaosu roditeljstva. Kristina se isticala po tome što je u svijetu idealiziranih prikaza obitelji bez uljepšavanja pisala o brojnim teškim temama: borbi s neplodnošću, izazovima potpomognute oplodnje, financijskim poteškoćama i neplaćanju alimentacije. Priznavala je trenutke slabosti, iscrpljenosti i tuge, dajući time dopuštenje i drugim majkama da ne moraju uvijek biti snažne. Nije se libila javno govoriti ni o kritikama zbog djece iz različitih brakova, čvrsto braneći svoju obitelj.

Kristinin utjecaj sezao je i izvan digitalnog svijeta. Bila je neumorna humanitarka, što je dokazala organiziranjem pomoći nakon razornog potresa na Banovini te pomaganjem izbjeglicama iz Ukrajine. Za svoj nesebični angažman nagrađena je i nagradom Ponos Hrvatske.

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