Saša Lozar u važnoj ulozi u Love Island Adria: 'Uzbuđen sam, uživam eksperimentirajući'

Uoči početka Love Islanda Adria, Lozar se oslanja na svoje višegodišnje iskustvo, veseleći se dozi neizvjesnosti koja ga čeka

Poznati glazbenik i radijski voditelj Saša Lozar pridružuje se ekipi Love Island Adria. Naime, prepoznatljivi Lozarov glas voiceover je regionalne inačice najvećeg globalnog dating showa. Ne propustite Love Island Adria od 13. rujna na platformi Voyo! Prijave za show i dalje su otvorene.

Bogata karijera Saši Lozaru donijela je veliko iskustvo u glazbi, televizijskom i radijskom angažmanu, sinkronizaciji i moderiranju, no ovako nešto, kaže, još nije radio te je jako uzbuđen. Ulogu naratora u Love Island Adria rado je prihvatio.

"Love Island je veliki svjetski projekt i drago mi je da sam dio te priče. Glazba i pjevanje su i dalje moja prva ljubav, ali ujedno smatram da je nužna nadogradnja. Jedino tako su mogući rast i učenje. Moj glas je moj alat i moj izravni marketing. Uživam eksperimentirajući. Nema praznog hoda, a to mi je najvažnije. Sve te aktivnosti nisu samo interpretacije. Jako puno posla iza svega toga ima u pripremi, samim tim zbrajam iskustva i skupljam znanja", otkriva Lozar uoči novog angažmana.

Karakter voiceovera, kaže Lozar, pridonosi finalnom dojmu emisije i donosi sa sobom duhovite provokacije i komentare, izbjegavajući uvrede. "Očekujem da naša verzija showa bude jednako bombastična kao i strana. Moj angažman u jutarnjem showu me naučio da prepoznam situacije i interpretiram ih na neuobičajen način - uz dozu zezancije. Time ću se voditi i za vrijeme 'Love Islanda Adria'. Nadam se da će mi moji islanderi dati materijala", priča narator ovog velikog projekta.

Uoči početka Love Islanda Adria, Lozar se oslanja na svoje višegodišnje iskustvo, veseleći se dozi neizvjesnosti koja ga čeka. Kada je, pak, ljubav u pitanju, kaže - ne treba previše dijeliti savjete. "Svi smo mi individualci pa možda ono što vrijedi za mene - ne vrijedi za druge. Zbog toga ne volim dijeliti savjete. Bitno je da se islanderi zabave, mladi su i ljubav će doći u pravo vrijeme", zaključio je Lozar. Ne propustite - Love Island Adria od 13. rujna na platformi Voyo!

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