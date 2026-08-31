Lindsey Vonn sve ostavila bez daha: Zelena haljina stoji joj kao salivena

Američka skijašica sve je oduševila svojim stylingom na US Openu

Iako se povukla iz profesionalnog skijanja, američka sportska ikona Lindsey Vonn i dalje plijeni pažnju gdje god se pojavi. Ovog puta, zablistala je na svečanom otvaranju prestižnog teniskog turnira US Open u New Yorku, a njezino glamurozno izdanje ostavilo je sve bez daha. Njezin dolazak 30. kolovoza na plavi tepih USTA Billie Jean King centra bio je zapažen modni trenutak koji je privukao poglede svih prisutnih fotografa i gostiju.

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Za ovu prigodu Vonn (41) je odabrala dugačku, pripijenu haljinu upečatljive limeta zelene boje. Ovaj odvažan, ali elegantan odabir boje savršeno je naglašavao njezinu preplanulu put i isticao sportsku figuru po kojoj je poznata. Kreacija bez rukava, s elegantnim visokim ovratnikom, isticala se i profinjenim detaljima poput tamnijeg ombré poruba koji je dodavao dubinu, te vrlo dramatičnih nabranih detalja oko bokova koji su kreaciji dali dozu avangarde.

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Cjelokupan izgled Vonn je vješto zaokružila pažljivo odabranim modnim dodacima: malom, ali efektnom torbicom sa zmijskim uzorkom i luksuznim zlatnim satom. Kosa joj je bila stilizirana u opuštenu polupodignutu frizuru, što je pridonijelo ležernoj eleganciji, dok je decentna, prirodna šminka samo dodatno istaknula njezin zdrav i blistav ten.

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