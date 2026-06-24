Pakiranje za let avionom: Kako u jedan mali ruksak strpati sve što trebaš na odmoru

Ove srijede stilistica Alma Premerl Zoko donosi nam savjete za pakiranje kada putujemo avionom i nosimo samo ručnu prtljagu

Adrenalin nakon plaćanja smiješno male cijene za svoj let avionom na željenu destinaciju je popustio, a počeo je strah kako se spakirati i na putovanje ponijeti samo ono što stane u ruksak. Ne brini - danas se s umijećem pakiranja susreću brojni putnici, a proizvođači opreme za putovanje nude brojne solucije kako u malu zapreminu kofera ili ruksaka staviti sve ono što ti je potrebno. Čak i ono što kupiš na putovanju (ako ne pretjeraš). Danas ti kao žena ženi savjetujem kako poput dame ušetati u avion i ispod svog sjedala staviti svoj super sag.

Prouči pravila za prtljagu

Za početak prouči pravila pakiranja zrakoplovne tvrtke! Uz kupnju povoljne povratne karte za let avionom nalaze se i pravila što možeš ponijeti od ručne prtljage u kabinu aviona. Pridržavaj ih se jer se lako može dogoditi da prilikom ukrcavanja osoblje izmjeri tvoj ruksak. Ne želiš se, naravno, sramotiti s nekoliko centimetara više! Dok proučavaš i mjeriš tu malu zapremninu koja ti je dopuštena - ne očajavaj. Centimetri koji označavaju širinu, visinu i dubinu jesu mali, ali ruksak u konačnici ne mora biti premalen. Kreni u potragu za putnom ručnom prtljagom (investiraj u jedan pošteni ruksak koji ćeš moći koristiti za sva iduća putovanja) i kreni s pakiranjem. Vidjet ćeš, izgleda malo, no uz malo vještine može postati pravi super sag.

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Umijeće pakiranja

Iskoristi umijeće pakiranja i nauči popuniti baš sve dijelove ruksaka! Odaberi odjeću koja ti je potrebna tijekom vikenda. Osvijesti da ti trebaju dva donja dijela, tri gornja, nešto modnih detalja i dva para obuće. Sad osvijesti i to da se tu ubraja i ono u čemu putuješ, što je prilika da putuješ u onome što zauzima najveći volumen prilikom pakiranja. Uz ono što ti je od odjeće ostalo dodaj rublje, pidžamu i najosnovnije higijenske potrepštine (gel za tuširanje, šampon, regenerator čekaju te u hotelu u kojem spavaš) i kreni s pakiranjem. Na dno ruksaka stavi najteže komade, a onda u laganim rolicama dodaj odjevne predmete. Rolice štite odjeću od gužvanja, ali i omogućuju da njima popuniš sve prazne dijelove svog ruksaka.

Ne ostavljaj male pretince praznima! Posebno se to odnosi na pakiranje nakita, kozmetike. Izbjegavaj dodatne toaletne torbice (one zauzimaju puno prostora) te sve 'potrpaj' u bočne džepove. Oni su zato i dizajnirani i osnovni im je zadatak rasteretiti zapremninu glavnog ruksaka. Kad sve potrebno staviš u osnovne i skrivene pretince, vidjet ćeš da će u ovom malom čudu od ruksaka ostati mjesta za dodatne suvenire na putovanju.

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A kamo sa stvarima kupljenima na putovanju?

Što ako te ponese shopping na destinaciji i kupiš hrpu toga na sniženju? Putuješ li ovog ljeta u bilo koju europsku destinaciju, a šopingiranje na sezonskim sniženjima obožavaš, vrlo lako se može dogoditi da ne možeš odoljeti sniženim komadima i shoppingu iz snova. Adrenalin i sreću povoljne kupovine s vremena na vrijeme može prekinuti pitanje tvog razuma: kako sve kupljeno 'strpati' u ionako mali ruksak?! Naravno da ne postoji savjet kako ćeš postati mađioničarka, ali zato ti kao žena ženi dajem savjete kako ćeš kupljene komade ipak vidjeti u svom ormaru. Kako bi vladala situacijom, dobro se informiraj na koji način možeš s destinacije A prebaciti odjeću do destinacije B (na kojoj živiš). Neke trgovine imaju mogućnost slanja kupljenih komada poštom (isti princip kao i prilikom kupovine online), u nekim zemljama možeš iskoristiti slanje paketa poštom (posebno ako si smještena u centru grada u kojem se najčešće nalazi i pošta), a ako ništa ne upali, uvijek možeš doplatiti dodatnu prtljagu u zrakoplovu i sve kupljeno ubaciti u dodatnu torbu koja će zapremninom odgovarati zakonima aviokompanije. Sad sigurno mrmljaš u sebi - 'ma neću valjda plaćati dodatnu kartu za kofer', ali... Ako pogledaš po kojim povoljnim cijenama možeš sad šopingirati u Europi, u budžet se lako uklapa dodatna doplata za kofere. Vjeruj, nisam to jednom isprobala i doživjela!

U videu pogledaj moje savjete!

Šopingiraš li strasno i opušteno znajući da ćeš sve kupljeno već nekako donijeti svojoj kući ili se kontoliraš i kupuješ samo ono što stane u onu 1/3 praznog prostora s kojim si došla, uživaj ovog ljeta na putovanjima i istraživanju novih destinacija. Za one koje će na more, iduće srijede kao žena ženi savjetujem kako prepoznati kvalitetan jednodijelni kupaći kostim i kako upravo njega pretvoriti u must-have odjevni predmet u kojem ćeš izgledati mršavo, ali i koji ćeš moći nositi cijelog dana - od jutarnje kave pa sve do koktel partyja uz zalazak sunca.

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!