Zašto je baby puder najbolji beauty saveznik tijekom ljeta: Nećeš vjerovati za što ga sve možeš koristiti

Stilistica Alma Premerl Zoko ove srijede donosi savjete zahvaljujući kojima ćete se osjećati ugodno i izgledati lijepo - čak i tijekom najvećih vrućina

Konstantno se boriš sa znojem koji se skuplja na spoju prsa i torza, uporno pokušavaš ukloniti velike mrlje od znoja koje narušavaju ljepotu tvoje ljetne haljine, nervira te činjenica da se lijepe dijelovi tijela na spoju laktova i koljena. Zvuči ti poznato? Ovo su savjeti za tebe! Danas ti kao žena ženi savjetujem kako ćeš u svoju modnu rutinu ubaciti jedan koristan i jako povoljan proizvod koji će te zaštiti od svih spomenutih problema. Ali i od više toga.

Za početak - ljeto je prekrasno, a ono kako se tijelo bori protiv velikih vrućina ne sviđa nam se u potpunosti. Odjednom se tijelo orosi i znoj počinje s hlađenjem tijela. Posljedica - znoj koji u 'potocima' dolazi do mjesta na kojima se može zaustaviti i čekati komad tkanine koja će ga upiti. Rezultat - lijepa viskozna jednobojna haljina koja kroz mrlje od znoja otkriva pravo stanje tijela. Ili još gore - bolni natisci ispod žice grudnjaka koji su se stvorili u toplini tijela, znoja i u kombinaciji s vrelim ljetnim danom. Što učiniti?

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Beauty tajna naših baka

Sad je vrijeme da te vratim u djetinjstvo i da staviš fokus na proizvod koji je mama koristila u našoj beauty rutini. Sjećaš li se baby pudera? Osim njegovog mirisa sigurno se sjećaš da je njime mama ispunila unutrašnji dio sandalica ili tenisica prije tvoje igre. Moja je to redovito činila pa gotovo da ne znam što znači problem sa znojenjem stopala. Proširimo li priču o ovoj temi: danas ti kao žena ženi savjetujem kako ćeš ovog ljeta koristiti najklasičniji baby puder i njime ukloniti probleme s kojima sam počela ovu temu.

Baby puder ispod grudnjaka

Baby puder i grudnjak sa žicom savršena su kombinacija, posebno ako imaš veća prsa. Kako bi dekolte bio savršen, potrebna mu je pomoć konkretnog grudnjaka. Nosiš li modele sa žicom sigurno si se susrela s problemom zvanim prekomjerno znojenje donjeg dijela prsa, uslijed čega dolazi do stvaranja sitnih prištića ali i ni malo ugodnih, crvenih mrlja. Kako bi to spriječila, koristi puder. Dakle, ispod prsa, na suhu kožu nanesi obilan sloj baby pudera, odjeni grudnjak, haljinu i kreni u novi dan. Baby puder će skupljati višak znoja i pomoći ti da nema mokrih tragova na haljini, ali ni bolnih natisaka.

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Baby puder kao dezodorans?

Baby puder umjesto dezodoransa - zvuči nevjerojatno (posebno ako vjeruješ 'deo blokatorima'), ali probaj. To je jedan od bakinih savjeta kako spriječiti prekomjerno znojenje (naše bake ipak nisu imale toliki izbor različitih proizvoda). Dakle, na potpuno suhu kožu pazuha nanesi što obilniji sloj pudera. Možeš ponoviti sloj na sloj. Odjeni se i počni sa svakodnevnom rutinom. Puder će regulirati količinu znoja, spriječiti stvaranje neugodnih mrlja na odjeći, ali i neutralizirati miris tijela koje se znojem rashlađuje tijekom ljetnih mjeseci.

Baby puder kao skupljač masnoće

Testiraj moć pudera na svojoj kosi. Posebno ako na posao ideš pješice i nosiš šešir koji te štiti od sunca. Šešir je super zaštita, ali tvoja frizura ne voli njegov utjecaj na kosu. Kako bi sačuvala frizuru, isprobaj sljedeće: prilikom skidanja šešira neka se kosa osuši (ako si se uznojila), a na dijelove koji su postali masni (najčešće je to problem sa šiškama koje se nalaze u 'sendviču' između znoja čela i oboda šešira kroz koji prolazi sunce) nanesi lagano puder. Ostavi ga na kosi nekoliko sekundi, lagano prstima umasiraj i počešljaj tretirani dio kose. Rezultat - masnoća je nestala u potpunosti!

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Baby puder na stopala? O, da!

Baby puder kao saveznik lakog koraka! Imaš li problem sa znojenjem stopala unutrašnjost svoje ljetne obuće prekrij slojem baby pudera. Odlična pomoć u skupljanju znoja i zaštiti stopala od natisaka. Puder koristi i prije nošenja sandala ili japanki. Umjesto mazanja stopala kremom, stopalo pospi baby puderom ostavljajući ga da djeluje nekoliko minuta. Kad vidiš da je nestao bijeli trag, obuj omiljeni par obuće i kreni. Pojavljuju li se neugodni mirisi prilikom nošenja japanki, spoj prstiju obilno prekrij baby puderom. On će stvoriti ugodu i spriječiti nastajanje natisaka koji ionako nastaju uslijed znojenja stopala i dodira s materijalima od kojih je napravljena obuća.

Dakle, savjeti su tu, kreni po svoj baby puder i učini ljeto savršenim! Za iduću srijedu ti pripremam nove savjete. Otkrivam ti kao žena ženi kako se odjenuti nosiš li plus size. Trebaju li ti komadi bez forme ili fora komadi krojeni u skladu s tvojim tijelom.

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!