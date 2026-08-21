Moda
ODVAŽNO I EFEKTNO

Modna razglednica: Adriana Ćaleta-Car u neobičnoj koktel haljini pokorila Dubrovnik

Tamara Žiger
21. kolovoza 2026.
Modna razglednica: Adriana Ćaleta-Car u neobičnoj koktel haljini pokorila Dubrovnik
Instagram/Adriana Ćaleta-Car
Google Dodaj žena.hr među omiljene izvore na Googleu
Adriana, supruga nogometnog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara, poznata je obožavateljica mode, a njezin stil inspiracija je brojnim pratiteljicama

Poznata dubrovačka pravnica i influencerica Adriana Ćaleta-Car s pratiteljima na Instagramu podijelila je seriju fotografija u koje sažimaju savršeni ljetni odmor u njezinom rodnom gradu. Uz objavu koja prikazuje idilične obiteljske trenutke i glamurozne večernje izlaske, Adriana je kratko napisala: "Dani koje bismo najradije vrtjeli na repeat".

Na fotografijama se izmjenjuju prizori dječje igre na šljunčanoj plaži i u moru s elegantnim večernjim izdanjima, u kojima je influencerica ponovno pokazala istančan modni ukus. 

Našu pažnju privukla je efektna ružičasta koktel haljina s 3D cvijećem. Čini se kako je riječ o modelu Floral Organza, brenda Selezza London.

Modna razglednica: Adriana Ćaleta-Car u neobičnoj koktel haljini pokorila Dubrovnik
Instagram/Adriana Ćaleta-Car

Influencerica ju je upotpunila zlatnim detaljima, clutch torbicom i zlatnim sandalama na vezanje te zlatnim nakitom. 

Modna razglednica: Adriana Ćaleta-Car u neobičnoj koktel haljini pokorila Dubrovnik
Selezza London

Njezina objava brzo je prikupila brojne pozitivne komentare i lajkove pratitelja, koji su pohvalili predivne obiteljske uspomene i modne odabire. Upravo taj spoj privatnog i javnog, opuštenog i glamuroznog, čini Adrianu Ćaleta-Car jednom od omiljenijih domaćih influencerica, čiji život mnogi s interesom prate.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!

Pročitajte još o:
Najčitanije
Iz naše mreže
×
ODVAŽNO I EFEKTNO
Modna razglednica: Adriana Ćaleta-Car u neobičnoj koktel haljini pokorila Dubrovnik