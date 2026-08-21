Život Kim Cattrall puno je više od uloge zamamne Samanthe Jones
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Rođena kao Kim Victoria Cattrall 21. 8. 1956. godine u engleskom Liverpoolu, kći tajnice Gladys i građevinskog inženjera Dennisa, svoj je životni put započela selidbom. Kad je imala samo tri mjeseca, obitelj se preselila u Kanadu, u Britansku Kolumbiju.
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NEPOKOLEBLJIVA IKONA

Život Kim Cattrall puno je više od uloge zamamne Samanthe Jones

Ana Ivančić
21. kolovoza 2026.

Glumica Kim Cattrall koja danas21. kolovoza slavi 70. rođendan, ušla je u osmo desetljeće života kao jedna od najprepoznatljivijih lica s malih ekrana. Iako će je publika zauvijek pamtiti po ulozi Samanthe Jones u kultnoj seriji "Seks i grad", njezin život i karijera protežu se daleko izvan granica Manhattana, otkrivajući priču o talentu, upornosti i beskompromisnoj borbi za vlastiti integritet.

Kim Cattrall danas je puno više od lika koji ju je proslavio. Ona je svestrana glumica, producentica i žena koja se nikada nije bojala reći istinu, čak i kada je to bilo nepopularno. Njezina karijera svjedoči o otpornosti i talentu koji nadilazi jednu, pa čak i kultnu ulogu.

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