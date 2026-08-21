Špancirfest postaje mjesto za vraćanje pivskih dugova

Uz PAN, Varaždin će tako od 21. do 30. kolovoza biti još jedno mjesto na kojem vrijedi provjeriti staru evidenciju pivskih dugova

Špancirfest i ove godine od 21. do 30. kolovoza pretvara Varaždin u veliku pozornicu na otvorenom, a uz brojne koncerte, ulične performanse, predstave, radionice, gastro ponudu i druge sadržaje, festival će biti i mjesto za nastavak jedne od prepoznatljivih pivskih priča. PAN na Špancirfest donosi nastavak kampanje „Dužan si pivo? Plati Panom.“, ovoga puta uz jednostavnu festivalsku poruku, „Dužan si pivo? Plati Panom na Španciru!“ Jer ako postoji mjesto na kojem se prijatelji susreću, dugo ostaju zajedno i uvijek se pronađe razlog za nazdraviti, onda je to upravo Špancirfest.

Varaždin tijekom deset festivalskih dana postaje mjesto susreta različitih ljudi, glazbe, umjetnosti i dobre zabave. Više od 300 tisuća posjetitelja svake godine prolazi njegovim ulicama u potrazi za iskustvima koja će obilježiti kraj ljeta, a bogat glazbeni program daje cijelom festivalu dodatnu energiju. Središnje mjesto glazbenih događanja i ove će godine biti PAN pozornica ispod impozantnih bedema Starog grada, gdje će se festivalska atmosfera nastaviti uz omiljeno pivo.

Upravo na takvom mjestu posebno dobro funkcionira ideja koja je prošle godine podsjetila Hrvate na jedno od najčešćih obećanja među prijateljima, „dužan sam ti pivo“. Mala rečenica koju izgovaramo gotovo automatski, nakon usluge, pomoći, zajedničkog izlaska ili nekog drugog razloga za zahvalnost, često ostane samo obećanje. PAN je prošle godine odlučio te pivske dugove izvući iz svakodnevnih razgovora i pretvoriti ih u nešto što se napokon može podmiriti.

Ove godine priča dobiva svoju festivalsku adresu. Špancirfest postaje mjesto na kojem se pivski dugovi mogu vratiti, prijateljstva proslaviti, a zajednički trenuci produžiti uz PAN. Jer neke dugove možda stvarno nije potrebno vraćati odmah, ali ako se već nađe prava prilika, teško je smisliti bolju od deset dana Špancirfesta.

Uz PAN, Varaždin će tako od 21. do 30. kolovoza biti još jedno mjesto na kojem vrijedi provjeriti staru evidenciju pivskih dugova. Možda baš na Španciru čeka osoba kojoj je pivo obećano prije nekoliko mjeseci, a možda i nekoliko godina.

Dužan si pivo? Plati Panom na Španciru.