Slavna glumica na premijeru stigla gotovo bosa, u Chanelovim 'sandalama za pete'

Umjesto klasičnih salonki ili sandala, 31-godišnja Qualley, dugogodišnja ambasadorica kuće Chanel, hrabro je prošetala sandalama iz kontroverzne Chanelove cruise kolekcije za 2027. godinu

Glumica Margaret Qualley pobrinula se da svi pogledi na londonskoj premijeri njezinog novog filma "The Dog Stars" budu usmjereni prema njezinim stopalima. Dok je pozirala u elegantnoj crnoj haljini s potpisom Chanela, njezin odabir obuće - ili, bolje rečeno, nedostatak iste - izazvao je pravu pomutnju i otvorio filozofsko pitanje koje nitko nije očekivao: što cipelu uopće čini cipelom?

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Cipele koje to nisu

Umjesto klasičnih salonki ili sandala, 31-godišnja Qualley, dugogodišnja ambasadorica kuće Chanel, hrabro je prošetala u takozvanim "bosonogim sandalama" iz kontroverzne Chanelove cruise kolekcije za 2027. godinu. Ovaj avangardni komad obuće, koji je dizajnirao kreativni direktor Matthieu Blazy, sastoji se tek od materijala koja pokriva petu i tankih crnih vezica koje se obavijaju oko gležnja.

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Ostatak stopala - prsti, ris i jastučići - potpuno je izložen i u izravnom kontaktu s podlogom. Gledano izdaleka, ispod resica njezine haljine, dojam je bio da glumica po crvenom tepihu hoda potpuno bosa, stvarajući vizualni paradoks koji je istovremeno zaintrigirao i zbunio promatrače.

Od podsmijeha do modne avangarde

Kada su se ovi "oklopi za pete" prvi put pojavili na modnoj pisti u Biarritzu u travnju, izazvali su mješavinu podsmijeha i dubokoumnih analiza. Modni kritičari su se natjecali u opisima, a The New York Times ih je nazvao primjerom "iracionalnog, besmislenog luksuza" i "metafizičkim paradoksom". Vogue je raspravljao o "otkačenoj" obući, dok je Elle koncept proglasio "potpuno subverzivnim".

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Blazyjeva namjera, kako su pojasnili iz Chanela, bila je evocirati osjećaj žene koja izlazi iz mora, s obućom koja je više nalik nakitu nego funkcionalnom predmetu. No, ono što funkcionira u fantaziji modne piste, na stvarnom crvenom tepihu postavljenom preko betona otvara niz praktičnih pitanja o higijeni i sigurnosti. Reakcije na društvenim mrežama bile su, očekivano, podijeljene, s komentarima koji su se kretali od divljenja hrabrosti do potpunog zgražanja nad idejom hodanja po gradskim površinama gotovo golih stopala.

Trend koji se širi

Iako se njezin potez čini radikalnim, Qualley nije prva koja koketira s idejom golih stopala kao modnog dodatka. Modna industrija već neko vrijeme pomiče granice "naked" ili "golog" odijevanja. Nakon prozirnih haljina i mrežastih balerinki, logičan korak bio je primijeniti istu logiku na visoke potpetice. Vizualni efekt je jasan: kada obuća pokriva manje stopala, silueta postaje čišća, a noge vizualno duže. Oko neometano klizi od ruba haljine do nožnih prstiju. Mnogi su primijetili i pametnu igru riječi - premijera filma "The Dog Stars" i engleski sleng "the dogs are out", koji se koristi upravo za bosa stopala, teško da je slučajnost. Ovaj potez čvrsto je smjestio jedan revijski kuriozitet u stvarni svijet slavnih.

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Ostaje za vidjeti hoće li "gole cipele" postati održiv trend ili će ostati tek ekscentrični modni trenutak rezerviran za crvene tepihe i editorijale. Razlika između nečega što je u modi i nečega što je nosivo često je presudna. Dok par Chanelovih peta bez potplata izgleda upečatljivo na premijeri, nošenje istih tijekom cijelog dana po gradskim ulicama sasvim je druga priča. Za sada su postigle ono što svaki eksperimentalni modni komad i treba: natjerale su nas da pogledamo dvaput i zapitamo se o granicama onoga što smatramo odjećom.

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