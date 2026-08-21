Koprivnica opet živi u renesansi: Prvi dan Festivala donio vitezove, vatru i putovanje kroz vrijeme

19. Renesansni festival otvorio je vrata svojih bedema, a Koprivnica je već prvoga dana pokazala zašto se ovaj festival svake godine iznova iščekuje – do nedjelje slijede viteški spektakli, alkemičari, stari zanati, renesansni okusi, dječji svijet i jedan od najspektakularnijih programa pod zvijezdama

Jučer je u Koprivnici i službeno počelo 19. izdanje Renesansnog festivala, a gradski bedemi ponovno su postali mjesto na kojem se povijest ne promatra, nego doživljava. Čim zakoračite među festivalske kulise, dočekuju vas vitezovi, zanatlije, alkemičari, mirisi hrane i prizori koji kao da su stigli iz nekog drugog vremena. Festival je otvoren u večernjim satima, a već je prvi dan pokazao posebnu atmosferu zbog koje se posjetitelji ovom događaju vraćaju iz godine u godinu.

Turistička zajednica grada Koprivnice

Ovogodišnji Festival donosi više od 1.300 kostimiranih sudionika, no njegova posebnost nije samo u velikim viteškim spektaklima. Renesansa se ovdje može upoznati kroz stare zanate, kušati kroz autentičnu gastronomiju, istraživati kroz interaktivne sadržaje, a navečer doživjeti kroz velike scenske i vatrene programe.

Turistička zajednica grada Koprivnice

Ovogodišnja tema higijene posebno je zaživjela kroz ranarnike, alkemičare i prirodne proizvode. Posjetitelji mogu zaviriti u svijet nekadašnjih znanja i običaja, promatrati kako su se pripremali prirodni pripravci i upoznati načine održavanja higijene iz vremena kada su priroda i ono što je bilo dostupno oko čovjeka bili glavni izvor takvih proizvoda.

Turistička zajednica grada Koprivnice

Renesansa kroz igru – bez ekrana, uz puno mašte

Za najmlađe je proširen Dječji renesansni svijet, u kojem ih čekaju velike ručno izrađene drvene igre poput mlina, „4 u nizu“, labirinata, bacanja obruča i drugih izazova koji traže spretnost, koncentraciju i maštu. Igre je izradio lokalni obrtnik, ujedno i sudionik Renesansnog festivala, a cijeli je prostor zamišljen kao mjesto gdje djeca mogu zaboraviti na ekrane te se zabaviti kroz igru, druženje i male renesansne izazove.

Turistička zajednica grada Koprivnice

Najbolje tek slijedi

A ono najbolje tek slijedi. Jedan od najiščekivanijih trenutaka vikenda bit će subotnji Noćni napad na Grad u 20 sati. Kada padne mrak, festivalski prostor pretvara se u pozornicu velike bitke – Grad će se braniti i napadati uz vatrene kugle i strijele, topove i mušketе. Bit će to jedan od onih prizora zbog kojih se na bedemima ostaje do posljednjeg trenutka, a nakon napada večer se nastavlja uz vatreni program i gutače vatre.

Do tada, tijekom dana, posjetitelji mogu pratiti viteške borbe i turnire, mačevanja, konjičke programe, streličare, sokolare, međunarodne izvođače i stare zanate – a zatim ostati do večeri kada renesansni bedemi dobivaju potpuno novu, vatrenu atmosferu.

Turistička zajednica grada Koprivnice

Okusi prošlosti i renesansna trpeza

Poseban dio renesansnog doživljaja je gastronomija, koja ove godine donosi ponudu kakva se teško može pronaći na jednom mjestu izvan festivalskih bedema. Umjesto klasične festivalske hrane, posjetitelje očekuju jela inspirirana tradicijom i prošlim vremenima – od pečenog vola, ribe sa šibe i paprikaša od divljači do piletine u koprivi, jela s ječmenom i hajdinskom kašom te različitih specijaliteta s koprivom. Na jelovnicima se mogu pronaći i štrukli sa sirom i koprivom, pita od koprive s brusnicama, renesansna torta od koprive i drugi domaći kolači.

Posebnu priču pričaju i pića – od medovine i piva s koprivom do rakije od koprive i drugih tradicionalnih napitaka. Hrana i piće poslužuju se u drvenim i keramičkim posudama, bez plastike, pa se renesansa na Festivalu ne samo gleda, nego i kuša.

Turistička zajednica grada Koprivnice

Renesansa na bedemima, koncerti u centru grada

Ovogodišnji vikend donosi još jednu novost – po prvi se put završnica Ljeta na Zrinskom održava istodobno s Renesansnim festivalom. Dok će se na bedemima tijekom dana odvijati viteški spektakli i renesansni život, u centru Koprivnice vikend se nastavlja uz velike koncerte. U petak, 21. kolovoza, na Zrinskom trgu nastupa Sergej Ćetković, dok je subota rezervirana za Prljavo kazalište, a oba koncerta imaju slobodan ulaz. U gradskom parku posjetitelje očekuje i Bistro u parku, posebna eno-gastro zona za nastavak večeri uz druženje, dobru kapljicu i prigodne zalogaje.

Turistička zajednica grada Koprivnice

„Čim prođete ulaz na bedeme Renesansnog festivala, jasno je da je Koprivnica ponovno otputovala nekoliko stoljeća unatrag. Već od prvih sati osjeti se odlična atmosfera, tabori su zaživjeli punim plućima, a naši ljudi još su jednom pokazali zašto je ovaj festival toliko poseban. Ovaj vikend lijepo povezuje povijesni program na bedemima s događanjima u parku i na trgu i vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Pozivam sve sugrađane i drage goste da nam se pridruže i provedu ugodan vikend u Koprivnici“, istaknuo je Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice.

Turistička zajednica grada Koprivnice

Još stignete posjetiti grad Koprivnicu

Renesansni festival traje do nedjelje, 23. kolovoza, na prostoru koprivničkih gradskih bedema. Djeca do navršenih 12 godina i posjetitelji kostimirani u skladu s Festivalom imaju slobodan ulaz, no prilikom dolaska trebaju na ulazu u festivalski prostor preuzeti ulaznicu. Za ostale posjetitelje dnevna ulaznica od petka do nedjelje iznosi 5 eura, a ulaznicu je moguće platiti gotovinom ili karticom. Parking neposredno uz renesansne bedeme dostupan je po cijeni od 3 eura, a posjetiteljima su na raspolaganju i okolna parkirališta. Detaljan program i sve informacije dostupni su na www.renesansnifestival.hr.

Turistička zajednica grada Koprivnice

Ako ste jučer propustili otvorenje, ne brinite – renesansa u Koprivnici tek je počela.