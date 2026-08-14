Haljine za kraj ljeta: Ovo su modeli koje ćemo nositi sve do jeseni

Od lepršavih lanenih i pamučnih modela do midi krojeva i onih u neutralnim nijansama, pronašli smo haljine koje će se lako uklopiti u garderobu za kraj ljeta, ali i prve jesenske dane

Ljeto još nije gotovo, no kraj sezone polako se nazire pa je pravo vrijeme da garderobu osvježimo komadima koji će funkcionirati i tijekom toplih dana i u prvim jesenskim kombinacijama. Među njima posebno mjesto imaju haljine – praktične su, ženstvene i jednostavne za stiliziranje, a pravi model bez problema možemo nositi sve dok temperature ne postanu znatno niže.

Za kraj ljeta odličan su izbor midi haljine koje se mogu nositi na gole noge i sandale, a kasnije kombinirati s balerinkama, mokasinkama ili laganim čizmama. Posebno dobro funkcioniraju modeli jednostavnog kroja, u neutralnim nijansama poput bijele, bež, smeđe, crne ili maslac žute, jer ih je lako prilagoditi različitim prigodama i ostatku garderobe.

Lanene i pamučne haljine također ostaju odličan izbor. Prozračni materijali idealni su za posljednje ljetne dane, dok ih u prijelaznom razdoblju možemo nositi uz lagani pulover, košulju ili kratku jaknu. Uz to, haljine u zemljanim tonovima, prugastom ili kariranom uzorku također će se sjajno uklopiti u jesensku garderobu. Tu su i jednostavne slip haljine, modeli ravnog kroja ili bezvremenske crne haljine koje nikad ne izlaze iz mode te su idealan izbor za svaki stil.

Za prijelazno razdoblje posebno su praktične i haljine dugih rukava od laganijih materijala. Trenutačno ih možemo nositi uz sandale i jednostavne modne dodatke, dok će nekoliko tjedana kasnije odlično izgledati uz loaferice, tenisice ili balerinke i strukturiranu torbu.

Budući da se upravo u ovom razdoblju u trgovinama pojavljuju prve kolekcije za novu sezonu, sada je idealan trenutak za potragu za haljinama koje neće biti rezervirane samo za ljeto. U nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude koji će se lako uklopiti u garderobu za kraj ljeta, ali i prve jesenske dane.

Arket - 99 €

Arket - 79 €

Arket - 79 €

H&M - 34,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 39,99 €

Massimo Dutti - 150 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 100 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 49,95 €

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