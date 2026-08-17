Mirela Holy na zagrebačkoj špici ponovno pokazala svoj osebujni modni potpis

Poznata dama pojavila se na zagrebačkoj špici u izdanju koje je odmah privuklo poglede. Crna haljina, efektan remen i prepoznatljivi modni detalji još su jednom potvrdili njezin jedinstveni stil

Mirela Holy još je jednom pokazala da je njezin modni izričaj prepoznatljiv i drugačiji. Bivša političarka i ljubiteljica mode prošetala je zagrebačkom špicom u upečatljivom crnom izdanju koje savršeno odražava njezin osobni stil – minimalistički, elegantan i pomalo avangardan.

Crna boja bila je glavna zvijezda njezine kombinacije, a Mirela je dokazala da monokromatski styling nikada ne mora biti dosadan. Lepršava duga haljina jednostavnog kroja donijela je dozu profinjenosti, dok su zanimljivi detalji cijelom outfitu dali poseban karakter.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Posebnu pažnju privukao je široki crni remen s efektom kožnog dodatka koji je naglasio struk i silueti dao modernu strukturu, kao i posebna crna ogrlica. Upravo ovakvi modni detalji pokazuju kako jedan upečatljiv komad može potpuno transformirati jednostavnu kombinaciju.

Mirela je svoj look upotpunila crnim sandalama s platformom i efektnom crnom torbom teksture koja je unijela dodatnu dimenziju u cijeli styling. Velike sunčane naočale i prepoznatljiv crveni ruž bili su savršeni završni detalji koji su dodatno naglasili njezinu modnu osobnost.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Njezina bob crna frizura i odvažan make-up prirodno su se uklopili u cijelu priču, stvarajući izgled koji odiše samopouzdanjem i individualnošću. Mirela Holy još je jednom pokazala da moda nije samo praćenje trendova, već način na koji izražavamo svoj karakter.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Na zagrebačkoj špici, gdje svakodnevno nastaju zanimljivi modni trenuci, njezino izdanje posebno se istaknulo upravo zato što nije pokušavalo biti nametljivo – već je svoju snagu pronašlo u jednostavnosti, kvalitetnim detaljima i jasnom osobnom potpisu.

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