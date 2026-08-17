Znate li koji cvijet pripada vašem mjesecu rođenja i što otkriva o vama?

Ova bogata priča o cvijeću seže daleko u prošlost, a ostaje jednako relevantna i danas. Bilo da se radi o odabiru poklona, dizajnu nakita ili čak tetovaže, poznavanje simbolike cvijeta vašeg mjeseca rođenja dodaje sloj dubine i osobnog značenja, podsjećajući nas da se ljepota i poruke prirode mogu pronaći u svakom godišnjem dobu

Dok su horoskopski znakovi i drago kamenje povezano s mjesecom rođenja općepoznati, manje je raširena, ali jednako bogata i fascinantna tradicija cvijeća rođenja. Svaki mjesec u godini ima svoj cvijet, ili čak dva, čija simbolika seže duboko u povijest, kulturu i mitologiju. Ovaj cvjetni jezik, poznat kao floriografija, nudi jedinstven način za izražavanje osjećaja i slavljenje osobnosti, pretvarajući običan buket u promišljenu i osobnu poruku.

Korijeni tradicije: Od drevnog Rima do viktorijanske Engleske

Tradicija povezivanja cvijeća s mjesecima rođenja nije moderan izum. Njezini korijeni sežu sve do antičkog Rima, gdje su rođendane prvi put počeli slaviti darivanjem i ukrašavanjem cvijećem. Rimljani su vjerovali da cvijeće nosi posebnu energiju te su ga koristili u obredima kao znak zahvalnosti i slavlja. Kako je određeno cvijeće prirodno cvalo u određenim mjesecima, postupno se stvorila veza između sezone cvatnje i ljudi rođenih u tom razdoblju.

Stoljećima kasnije, tijekom viktorijanskog doba u 18. i 19. stoljeću, ova je ideja doživjela svoj procvat. Viktorijanci su usavršili "jezik cvijeća", odnosno floriografiju, koristeći cvjetne aranžmane za slanje kodiranih poruka i izražavanje osjećaja koje se u strogom društvu nije smjelo izgovoriti naglas. Svaki cvijet, boja, pa čak i način na koji je buket bio predan, nosio je specifično značenje. Upravo je iz te ere proizašla većina današnjih tumačenja simbolike cvijeća rođenja.

Cvjetni vodič kroz dvanaest mjeseci

Svaki mjesec nosi jedinstvenu priču ispisanu laticama. Neki mjeseci imaju i primarni i sekundarni cvijet, što je rezultat različitih kulturnih tradicija i regionalne dostupnosti pojedinih vrsta.

Siječanj: Karanfil i visibaba

U hladnom siječnju cvatu otporni karanfil i nježna visibaba. Karanfil simbolizira ljubav, divljenje i odanost. Njegove boje nose dodatna značenja: crveni izražava duboku ljubav, ružičasti zahvalnost, a bijeli čistoću i sreću. Prema kršćanskoj legendi, prvi ružičasti karanfili izrasli su iz suza Djevice Marije dok je gledala Isusa kako nosi križ, zbog čega su postali simbol majčinske ljubavi. Visibaba, kao vjesnik proljeća, predstavlja nadu i ponovno rođenje.

Shutterstock

Veljača: Ljubičica i perunika

Skromna ljubičica cvijet je veljače, a simbolizira vjernost, odanost i poniznost. Njezina pojava u kasnoj zimi podsjetnik je na nadolazeće proljeće i postojanost. Drugi cvijet ovog mjeseca je raskošna perunika, ili iris, nazvana po grčkoj božici duge. Ona predstavlja vjeru, mudrost, hrabrost i nadu, a njezin oblik inspirirao je fleur-de-lis, simbol francuskog plemstva.

Shutterstock

Ožujak: Narcis

S dolaskom ožujka i proljeća, priroda se budi, a njezin najglasniji vjesnik je narcis. Ovaj cvijet jarkih boja savršeno simbolizira nove početke, preporod, optimizam i blagostanje. U nekim kulturama vjeruje se da darivanje samo jednog narcisa donosi nesreću, dok buket osigurava sreću i radost.

Shutterstock

Travanj: Tratinčica i slatki grašak

Travanj pripada veseloj tratinčici, simbolu nevinosti, čistoće i odanosti. Ime joj potječe od staroengleske fraze "day's eye" (dnevno oko), jer se njezine latice otvaraju s izlaskom sunca i zatvaraju u sumrak. Alternativni cvijet je slatki grašak, koji svojim opojnim mirisom i nježnim laticama simbolizira zahvalnost i blaženstvo.

Shutterstock

Svibanj: Đurđica i glog

Mirisna đurđica, sa svojim zvonolikim cvjetovima, predstavlja svibanj. Simbol je poniznosti, slatkoće, čistoće srca i povratka sreći. U Francuskoj se prvog svibnja slavi Dan đurđice (La Fête du Muguet), kada se njezine grančice daruju za sreću. Glog, drugi cvijet svibnja, simbolizira nadu i vrhunsku sreću.

Shutterstock

Lipanj: Ruža i kozja krv

Lipanj je u znaku kraljice cvijeća, ruže. Ona je univerzalni simbol ljubavi, ljepote i strasti. Svaka boja nosi svoju poruku: crvena je za strastvenu ljubav, ružičasta za divljenje, žuta za prijateljstvo, a bijela za čistoću. Kozja krv, poznata po slatkom mirisu, predstavlja neraskidive veze i duboku privrženost.

Shutterstock

Srpanj: Kokotić i lopoč

Visoki i elegantni kokotić (delphinium) cvijet je srpnja. Njegovo ime potječe od grčke riječi "delphis" (dupin), jer oblik njegovih pupoljaka podsjeća na tu životinju. Simbolizira lakoću, otvoreno srce, dostojanstvo i pozitivnost. Lopoč, koji pluta na vodenoj površini, predstavlja čistoću, prosvjetljenje i ponovno rođenje.

Shutterstock

Kolovoz: Gladiola i mak

U srcu ljeta cvate gladiola, cvijet nazvan po latinskoj riječi "gladius" (mač), zbog svojih dugih, oštrih listova. Ona je simbol snage karaktera, integriteta, iskrenosti i sjećanja. Crveni mak, drugi cvijet kolovoza, snažan je simbol sjećanja na pale vojnike, ali također predstavlja mir i maštu.

Shutterstock

Rujan: Zvjezdan i slak

Kako se ljeto bliži kraju, vrtove ukrašava zvjezdan (aster). Njegovo ime dolazi od grčke riječi za zvijezdu, a simbolizira ljubav, mudrost, vjeru i strpljenje. Prema mitu, zvjezdani su nastali od suza božice Astreje. Slak, koji svoje cvjetove otvara ujutro, simbolizira neuzvraćenu ljubav i privrženost.

Shutterstock

Listopad: Neven i kozmos

Jarke, tople boje nevena savršeno odražavaju listopadsku paletu. Ovaj cvijet simbolizira strast, kreativnost, optimizam i toplinu. U nekim kulturama, poput meksičke, neven ima ključnu ulogu u proslavi Dana mrtvih, vjerujući da njegova boja i miris vode duše natrag kući. Kozmos, sa svojim savršeno simetričnim laticama, predstavlja red, sklad i mir.

Shutterstock

Studeni: Krizantema

Krizantema je otporan cvijet koji prkosi hladnijim danima studenog. U mnogim kulturama, posebno u Aziji, simbol je dugovječnosti, radosti, odanosti i sreće. U Japanu je toliko cijenjena da predstavlja carsku obitelj, a postoji i nacionalni Festival sreće posvećen njoj. U nekim dijelovima Europe, međutim, povezuje se sa žalovanjem i sjećanjem na preminule.

Shutterstock

Prosinac: Božikovina i narcis

Prosinac, mjesec blagdana, predstavljaju božikovina i narcis (posebno vrsta paperwhite). Božikovina, sa svojim sjajnim zelenim lišćem i crvenim bobicama, simbolizira zaštitu, sreću u domu i nadu. Narcis, koji se može uzgajati u zatvorenom prostoru tijekom zime, donosi poruku ponovnog rođenja, nade i novih početaka u nadolazećoj godini.

Shutterstock

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!