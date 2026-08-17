Maslac žuta ne silazi s modne scene – ove komade nosit ćemo i na jesen

Maslac žuta već se nekoliko sezona uspješno drži na vrhu liste najpopularnijih nijansi, a čini se da će ondje ostati još neko vrijeme. Nježna i elegantna, ova gotovo neutralna boja lako se uklapa u svaku garderobu, a zahvaljujući svojoj svestranosti jednako će dobro izgledati i u jesenskim kombinacijama

Maslac žuta, odnosno popularna butter yellow nijansa, već se nekoliko sezona ne skida s modne scene. Ova nježna, topla nijansa osvojila je brojne kolekcije, a nosit ćemo je i tijekom nadolazeće jesenske sezone.

Jedan od razloga njezine popularnosti krije se u tome što je maslac žuta gotovo poput neutralne nijanse. Dovoljno je efektna da osvježi kombinaciju, ali istovremeno dovoljno nenametljiva da se lako uklapa u različite stilove. Upravo zato vole je i minimalistice, kojima se savršeno uklapa u pomno složenu garderobu bezvremenskih komada.

Osim toga, maslac žuta vrlo se lako kombinira s drugim bojama. Odlično izgleda uz bijelu, crnu i smeđu, ali i uz traper, bež i druge neutralne tonove. Može biti decentan detalj u outfitu ili preuzeti glavnu ulogu, ovisno o tome koliko odvažnu kombinaciju želite.

Ovog ljeta maslac žuta vlada brojnim kolekcijama, a njezina popularnost nastavit će se i s dolaskom jeseni. Pronalazimo je na košuljama i haljinama, ali i na jaknama, cipelama i torbama. Upravo zato lako ćete pronaći način da ovaj trend uklopite u vlastiti stil, bilo da tražite upečatljiv komad ili tek suptilan dodatak garderobi.

Chic, nježna i iznenađujuće svestrana, maslac žuta pokazala se kao jedna od onih trendi nijansi koje je lako zavoljeti i nositi iz sezone u sezonu. Ako je još nemate u garderobi, aktualna high street ponuda krije odlične komade u ovoj efektnoj nijansi, a u nastavku donosimo naše favorite.

Mango - 15,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 29,99 €

Massimo Dutti - 100 €

Massimo Dutti - 90 €

Massimo Dutti - 80 €

Massimo Dutti - 100 €

Massimo Dutti - 60 €

Massimo Dutti - 129 €

Arket - 95,40 €

Zara - 79,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 69,95 €

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od danas na Voyo!