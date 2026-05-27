Moćno odijelo u hit boji sezone: Zagrepčanka pokazala kako nositi pink bez greške
Na zagrebačkoj špici ponovno smo pronašli modnu kombinaciju koja savršeno pokazuje kako upečatljive boje mogu izgledati elegantno, moderno i vrlo nosivo. Mlada trendseterica zablistala je u efektnom ružičastom odijelu koje je odmah privuklo poglede prolaznika, a cijeli outfit odiše samopouzdanjem i razigranom energijom.
Glavnu riječ vodi oversized sako u vibrantnoj nijansi ružičaste, ležerno prebačen preko ramena, što cijelom stylingu daje dozu nonšalantnog luksuza. U kombinaciji sa širokim hlačama visokog struka, stvoren je look koji prati jedan od najvećih trendova posljednjih sezona – moćna odijela u jarkim bojama inspirirana popularnom Barbiecore estetikom.
Ispod odijela nosila je jednostavan bijeli crop top koji je odličan balans upečatljivoj boji i kroju. Upravo taj minimalistički komad omogućio je da ružičasto odijelo ostane u fokusu, dok je otkriveni struk outfitu dao mladenačku i modernu vibru.
Posebnu pažnju privukli su modni detalji. Mala bijela Jacquemus torbica, iz linije Le Chiquito, savršeno se uklopila u cijelu priču i dodatno naglasila luksuzni dojam stylinga, dok su uske sunčane naočale dale dozu Y2K estetike koja je i dalje iznimno popularna među ljubiteljicama mode. Cijeli look zaokružila je manikura u istoj nijansi ružičaste, što pokazuje koliko je pažnje posvećeno detaljima.
Kosa oblikovana u lagane valove i prirodna šminka s naglašenim usnama dodatno su istaknuli svjež i ženstven izgled. Upravo je ta kombinacija glamura i ležernosti razlog zašto je ovaj outfit jedan od upečatljivijih koje smo vidjeli na špici posljednjih tjedana.