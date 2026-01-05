Mirela Holy opet ukrala svu pažnju na špici: Jedan detalj nitko nije mogao ignorirati

Svaki put kada se pojavi na zagrebačkoj špici, Mirela Holy ne može proći nezamijećeno - i to ne samo zato što je prepoznatljivo lice domaće politike, već i zbog jedinstvenog modnog izričaja koji ju izdvaja iz mase

Na prvoj ovogodišnjoj zagrebačkoj špici Mirela Holy, jedna od najprepoznatljivijih domaćih političarki s izraženim osobnim stilom, pojavila se poput modne vizije koja prkosi vremenu, ali i prolaznim trendovima. Outfit bivše ministrice odiše tihom dramom i retro elegancijom.

U središtu stylinga nalazi se crni kaput haljina-kroja koji naglašava struk i u pokretu stvara gotovo kazališnu dinamiku šireći se u raskošni A-kroj. Ovo nije tek zimski komad, već promišljena modna izjava - omaž klasičnom kroju po mjeri s jasnim prizvukom viktorijanske romantike. Duljina do sredine lista i raskošni volumen daju mu bezvremensku težinu, dok je crna boja, kojoj Holy ostaje vjerna, ultimativni simbol moći, autoriteta i profinjenosti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Crni cilindar podiže cijeli look na novu razinu. Riječ je o hrabrom, gotovo avangardnom izboru koji evocira duh pariških ulica i estetiku modne intelektualke – žene koja se ne boji biti svoja. Upravo taj detalj čini outfit nezaboravnim, jer šeširi se ne nose kako bi se uklopili, već kako bi se istaknuli.

Gležnjače s platformom i arhitektonskim potpeticama od vrtoglavih 14 centimetara brenda Naked Wolfe te rukavice u istom tonu dodatno naglašavaju strogu, ali istovremeno ženstvenu liniju stylinga, dok velika crna torba ostaje praktična i nenametljiva pratnja. Svaki element djeluje promišljeno i skladno, bez viškova, ali definitivno i bez kompromisa.

Mirela Holy na špici još jednom pokazuje da autentičan osobni stil ne stari i ne izlazi iz mode. U vremenu brzih trendova i kratkotrajnog vizualnog dojma, njezin izgled podsjeća da je prava elegancija uvijek odraz karaktera – i dosljednosti sebi.