403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
VIKTORIJANSKA ROMANTIKA

Mirela Holy opet ukrala svu pažnju na špici: Jedan detalj nitko nije mogao ignorirati

Žena.hr
5. siječnja 2026.
Mirela Holy opet ukrala svu pažnju na špici: Jedan detalj nitko nije mogao ignorirati
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Svaki put kada se pojavi na zagrebačkoj špici, Mirela Holy ne može proći nezamijećeno - i to ne samo zato što je prepoznatljivo lice domaće politike, već i zbog jedinstvenog modnog izričaja koji ju izdvaja iz mase

Na prvoj ovogodišnjoj zagrebačkoj špici Mirela Holy, jedna od najprepoznatljivijih domaćih političarki s izraženim osobnim stilom, pojavila se poput modne vizije koja prkosi vremenu, ali i prolaznim trendovima. Outfit bivše ministrice odiše tihom dramom i retro elegancijom.

U središtu stylinga nalazi se crni kaput haljina-kroja koji naglašava struk i u pokretu stvara gotovo kazališnu dinamiku šireći se u raskošni A-kroj. Ovo nije tek zimski komad, već promišljena modna izjava - omaž klasičnom kroju po mjeri s jasnim prizvukom viktorijanske romantike. Duljina do sredine lista i raskošni volumen daju mu bezvremensku težinu, dok je crna boja, kojoj Holy ostaje vjerna, ultimativni simbol moći, autoriteta i profinjenosti.

Mirela Holy opet ukrala svu pažnju na špici: Jedan detalj nitko nije mogao ignorirati
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Crni cilindar podiže cijeli look na novu razinu. Riječ je o hrabrom, gotovo avangardnom izboru koji evocira duh pariških ulica i estetiku modne intelektualke – žene koja se ne boji biti svoja. Upravo taj detalj čini outfit nezaboravnim, jer šeširi se ne nose kako bi se uklopili, već kako bi se istaknuli.

Gležnjače s platformom i arhitektonskim potpeticama od vrtoglavih 14 centimetara brenda Naked Wolfe te rukavice u istom tonu dodatno naglašavaju strogu, ali istovremeno ženstvenu liniju stylinga, dok velika crna torba ostaje praktična i nenametljiva pratnja. Svaki element djeluje promišljeno i skladno, bez viškova, ali definitivno i bez kompromisa.

Mirela Holy na špici još jednom pokazuje da autentičan osobni stil ne stari i ne izlazi iz mode. U vremenu brzih trendova i kratkotrajnog vizualnog dojma, njezin izgled podsjeća da je prava elegancija uvijek odraz karaktera – i dosljednosti sebi.

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaMirela HolyModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VIKTORIJANSKA ROMANTIKA
Mirela Holy opet ukrala svu pažnju na špici: Jedan detalj nitko nije mogao ignorirati