Zgodne Zagrepčanke u boji ljeta: 30 najboljih kombinacija s bijelom bojom u glavnoj ulozi

Ako postoji jedan ljetni trend koji se iz godine u godinu vraća u naše ljetne garderobe, onda je to definitivno bijela boja. Bez obzira na to koliko se trendovi mijenjaju, bijela ostaje jedan od najzahvalnijih izbora za tople dane. Djeluje svježe, elegantno i nenametljivo, a možda je njezina najveća prednost to što se jednostavno slaže sa svime. Od trapera i lana do jarkih boja, uzoraka i neutralnih tonova, teško je pronaći kombinaciju u kojoj bijela neće funkcionirati.

A naše trendseterice sa zagrebačke špice to vrlo dobro znaju! Bijela lepršava haljina uz ravne sandale i veliku torbu daje romantičan i opušten ljetni look, dok bijele široke hlače uz jednostavan top ili košulju izgledaju elegantno i dovoljno dotjerano za gradske obaveze. Posebno dobro izgleda i potpuno bijeli outfit. Bijela od glave do pete može djelovati vrlo profinjeno, pogotovo kada se kombiniraju različite teksture poput lana, pamuka, kože ili pletenih detalja. Upravo zato monokromatske kombinacije često izgledaju puno zanimljivije nego što bismo očekivali od jedne jedine boje. Na zagrebačkim ulicama bijelu možemo vidjeti i u najjednostavnijim izdanjima. Klasična bijela majica uz traperice, bijele hlače uz oversized košulju ili lagana haljina uz minimalističke cipele dokazuju da za dobar ljetni outfit ponekad stvarno ne treba puno. Dovoljno je nekoliko dobro odabranih komada i zanimljiv modni dodatak.

Pogledajte naš izbor najboljih bijelih kombinacija!

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