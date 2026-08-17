Umrla je Hayden Panettiere, zvijezda Heroja i Vriska, imala je samo 36 godina

Vijest o njezinoj smrti, koja je nastupila samo pet dana prije njezinog 37. rođendana, potvrdio je glumičin predstavnik za medije 16. kolovoza, ostavivši obožavatelje i kolege u šoku

Američka glumica Hayden Panettiere, proslavljena ulogama neuništive navijačice u seriji "Heroji" i omiljene Kirby Reed u filmskoj franšizi "Vrisak", preminula je u dobi od 36 godina. Vijest o njezinoj smrti, koja je nastupila samo pet dana prije njezinog 37. rođendana, potvrdio je glumičin predstavnik za medije 16. kolovoza, ostavivši obožavatelje i kolege u šoku. Uzrok smrti zasad nije objavljen. Njezin otac, Skip Panettiere, u dirljivoj izjavi za medije oprostio se od kćeri. "Bila je nevjerojatno svjetlo i sila prirode koja je donosila neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - i milijunima koji su je gledali na ekranu", stoji u izjavi shrvane obitelji. Njezin odlazak označava tragičan kraj života obilježenog vrtoglavim uspjehom, ali i dubokim osobnim borbama koje je tek nedavno počela dijeliti sa svijetom.

Od reklama za igračke do zvjezdanog statusa

Hayden Lesley Panettiere rođena je 21. kolovoza 1989. godine u Palisadesu u New Yorku, a njezina karijera započela je gotovo prije nego što je prohodala. S majkom, bivšom glumicom iz sapunica Lesley Vogel, i ocem, poručnikom u vatrogasnoj postrojbi Alanom "Skipom" Panettiereom, odrasla je uz mlađeg brata Jansena. U svijet showbusinessa ušla je s tek 11 mjeseci, pojavivši se u reklami za igračke. Već s četiri i pol godine dobila je ulogu u sapunici "One Life to Live", a potom i u seriji "Guiding Light". Njezina izvedba lika djevojčice Lizzie koja se bori s leukemijom donijela joj je posebno priznanje Društva za leukemiju i limfom za podizanje svijesti o toj bolesti.

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Prve filmske korake napravila je posuđujući glas princezi Dot u Pixarovom animiranom hitu "Život buba" iz 1998., što joj je donijelo nominaciju za nagradu Grammy i učinilo je jednom od najmlađih nominiranih u povijesti. Svjetsku slavu stekla je ulogom Claire Bennet, srednjoškolske navijačice s moći regeneracije, u NBC-jevoj hit seriji "Heroji" (2006.- 2010.). Ta uloga pretvorila ju je u globalnu zvijezdu i redovitu gošću na konvencijama znanstvene fantastike. Ipak, Panettiere je kasnije izjavila kako se zbog te uloge često osjećala ograničenom, jer su je redatelji vidjeli isključivo kao "popularnu navijačicu" ili "plavušu". Svoj glumački talent potvrdila je ulogom country pjevačice Juliette Barnes u hvaljenoj seriji "Nashville" (2012.-2018.), za koju je zaradila dvije nominacije za Zlatni globus i pokazala zavidne vokalne sposobnosti.

Povratak omiljene Kirby i novi život franšize

Za obožavatelje horor žanra, Hayden Panettiere ostat će zapamćena kao Kirby Reed, snalažljiva i sarkastična filmofilka iz filma "Vrisak 4" (2011.). Njezina izvedba smatrana je jednim od najsvjetlijih trenutaka filma, a redatelj Wes Craven vidio ju je kao potencijalnu nositeljicu nove trilogije. Iako ti planovi nisu ostvareni, sudbina njezina lika ostala je predmetom rasprava godinama. Nakon Cravenove smrti i pauze u franšizi, njezin lik neočekivano je potvrđen kao preživio u petom nastavku, "Vrisak" (2022.), kroz fotografiju i kratki glasovni cameo. Trijumfalno se vratila na velika platna u filmu "Vrisak VI" (2023.), što je bio njezin prvi filmski nastup nakon višegodišnje pauze. Kritičari i publika jednoglasno su pohvalili njezin povratak, slaveći energiju i zrelost koju je donijela voljenom liku.

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Osobne bitke i borba za oporavak

Iza blještavila Hollywooda, Panettiere je vodila teške osobne bitke. U svojim memoarima "This Is Me: A Reckoning", objavljenima u svibnju 2026., otvoreno je progovorila o dugogodišnjoj borbi s ovisnošću o alkoholu i opioidima, kao i o teškoj postporođajnoj depresiji nakon rođenja kćeri Kaye 2014. godine, koju je dobila s bivšim zaručnikom, boksačem Vladimirom Kličkom. Priznala je da je 2018. donijela najbolniju odluku u životu - prepustiti puno skrbništvo nad kćeri ocu zbog vlastite nemogućnosti da bude majka kakvu njezino dijete zaslužuje. Njezin privatni život dodatno su obilježili turbulentna veza s Brianom Hickersonom i tragična smrt mlađeg brata Jansena, koji je preminuo u veljači 2023. od srčanih komplikacija u dobi od samo 28 godina.

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Osim glume, bila je i strastvena aktivistica, zalažući se za zaštitu kitova i dupina te je osnovala fond za pomoć Ukrajini pod nazivom Hoplon Intl., zemlji iz koje potječe obitelj njezine kćeri. Iza sebe je ostavila jedanaestogodišnju kćer Kayu te roditelje Alana i Lesley. Hayden Panettiere ostat će upamćena kao iznimno talentirana glumica čiji je životni put bio ispunjen velikim uspjesima, ali i golemom patnjom, podsjećajući nas na krhkost koja se često skriva iza najsjajnijih osmijeha.

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