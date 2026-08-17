Iskoristite sezonu smokava: Donosimo ideje za slatke i slane zalogaje
Vrhunac je sezone smokava, jednog od najstarijih kultiviranih voća koje poznajemo. Iako glavna sezona traje od srpnja do kolovoza, u kasnijim sortama možemo uživati i sve do listopada. Dolaze u brojnim varijantama i bojama, od zeleno-žutih do tamnoljubičastih, a osim što su sočne i slatke, bogate su prirodnim šećerima, vitaminima i mineralima. Upravo ih zato volimo jesti svježe, ali i koristiti u kuhinji na različite načine. Od sočnih kolača i domaćeg džema do zanimljivih salata i slanih predjela, mogućnosti je zaista mnogo.
U nastavku donosimo nekoliko recepata koji će vas inspirirati da iskoristite sezonu smokava na najbolji mogući način.
Mediteranski kolač sa smokvama, maslinovim uljem i jogurtom
Sastojci:
- 100 g bademovog brašna
- 60 g glatkog brašna
- pola žličice mljevenog cimeta
- četvrtina žličice sode bikarbone
- četvrtina žličice soli
- 80 ml grčkog jogurta (punomasnog ili 2% m.m.)
- 80 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 120 ml meda
- dva velika jaja
- osam svježih smokava, narezanih na četvrtine
- 30 g listića badema
- jedna žlica kristalnog šećera (po želji, za posipanje)
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 °C. Lagano nauljite i obložite papirom za pečenje okrugli kalup za pite ili torte promjera 23 cm.
- U jednoj posudi pjenjačom pomiješajte suhe sastojke: bademovo i glatko brašno, cimet, sodu bikarbonu i sol. Razbijte sve grudice.
- U drugoj, većoj posudi, umutite jaja, med, grčki jogurt i maslinovo ulje dok se smjesa potpuno ne sjedini.
- Dodajte mješavinu suhih sastojaka u mokre i lagano špatulom promiješajte dok ne dobijete glatko tijesto.
- Izlijte tijesto u pripremljeni kalup i poravnajte vrh. Po površini rasporedite četvrtine smokava, lagano ih utiskujući u tijesto. Pospite listićima badema i, po želji, kristalnim šećerom.
- Pecite 35 do 40 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Kolač treba dobiti zlatnosmeđu boju.
- Ostavite kolač da se potpuno ohladi u kalupu prije vađenja. Poslužite ga na sobnoj temperaturi, a po želji možete dodati još svježih smokava, žlicu jogurta ili preljev od toplog meda.
Jednostavan džem od svježih smokava bez pektina
Sastojci:
- jedan kilogram svježih zrelih smokava
- 400 g kristalnog šećera (prilagodite količinu ovisno o slatkoći smokava)
- sok jednog limuna (oko dvije žlice)
- jedna žličica ekstrakta vanilije
- 60 ml vode
Priprema:
- Smokve operite, uklonite im peteljke i narežite ih na četvrtine.
- U široj posudi debljeg dna pomiješajte narezane smokve, šećer, limunov sok i ekstrakt vanilije.
- Kuhajte na srednje jakoj vatri, često miješajući, dok se šećer ne otopi i smokve ne počnu puštati sok.
- Smanjite vatru, dodajte vodu i pustite da lagano krčka oko 30 minuta. Povremeno promiješajte kako smjesa ne bi zagorjela.
- Džem je gotov kada se voće potpuno raskuhalo, a smjesa postala gusta i sjajna. Test gustoće napravite tako da žlicom prođete po dnu posude; ako ostaje jasan trag nekoliko sekundi, gotov je. Imajte na umu da će se džem dodatno zgusnuti hlađenjem.
- Ako želite glađu teksturu, na kraju kuhanja smjesu kratko usitnite štapnim mikserom.
- Vrući džem ulijte u prethodno sterilizirane staklenke, dobro zatvorite i okrenite naopako na pet minuta. Čuvajte na hladnom i tamnom mjestu.
Pečene smokve s pršutom i sirom
Sastojci:
- deset svježih zrelih smokava
- pet kriški pršuta
- 100 g sira po izboru (gorgonzola, svježi kozji sir, zreli ovčji sir)
- nekoliko kapi aceta balsamica
- nekoliko kapi maslinovog ulja
- svježe mljeveni papar
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 °C.
- Smokve operite, osušite i prerežite na pola. Svaku krišku pršuta također prerežite na pola po dužini.
- Na svaku polovicu smokve stavite komadić sira, a zatim je omotajte trakicom pršuta.
- Složite smokve na lim za pečenje obložen papirom.
- Pecite u zagrijanoj pećnici oko sedam do deset minuta, dok pršut ne postane hrskav, a sir se lagano otopi.
- Prije posluživanja, pečene smokve pokapajte s malo maslinovog ulja i aceta balsamica te začinite svježe mljevenim paprom.
Salata sa smokvama, burratom i orasima
Sastojci:
- svježe smokve
- 1 burrata ili mozzarella
- rukola
- šaka oraha
- malo meda
- maslinovo ulje
- balzamični ocat ili krema od balzamičnog octa
- sol i svježe mljeveni papar
Priprema:
- Na tanjur rasporedite rukolu, dodajte narezane svježe smokve i burratu.
- Orahe kratko tostirajte na suhoj tavi pa ih grubo nasjeckajte i posipajte po salati.
- Prelijte s malo maslinova ulja i balzamičnog octa, dodajte nekoliko kapi meda te začinite solju i paprom.
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