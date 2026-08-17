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OD KOLAČA DO DŽEMA

Iskoristite sezonu smokava: Donosimo ideje za slatke i slane zalogaje

Ana Ivančić
17. kolovoza 2026.
Iskoristite sezonu smokava: Donosimo ideje za slatke i slane zalogaje
Shutterstock
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Sezona smokava kratka je, ali zato nudi bezbroj mogućnosti za ukusne ljetne kombinacije. Sočne i aromatične, smokve su odlične u desertima, domaćim džemovima, ali i slanim jelima i elegantnim predjelima

Vrhunac je sezone smokava, jednog od najstarijih kultiviranih voća koje poznajemo. Iako glavna sezona traje od srpnja do kolovoza, u kasnijim sortama možemo uživati i sve do listopada. Dolaze u brojnim varijantama i bojama, od zeleno-žutih do tamnoljubičastih, a osim što su sočne i slatke, bogate su prirodnim šećerima, vitaminima i mineralima. Upravo ih zato volimo jesti svježe, ali i koristiti u kuhinji na različite načine. Od sočnih kolača i domaćeg džema do zanimljivih salata i slanih predjela, mogućnosti je zaista mnogo.

U nastavku donosimo nekoliko recepata koji će vas inspirirati da iskoristite sezonu smokava na najbolji mogući način.

Mediteranski kolač sa smokvama, maslinovim uljem i jogurtom

Sastojci:

  • 100 g bademovog brašna
  • 60 g glatkog brašna
  • pola žličice mljevenog cimeta
  • četvrtina žličice sode bikarbone
  • četvrtina žličice soli
  • 80 ml grčkog jogurta (punomasnog ili 2% m.m.)
  • 80 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
  • 120 ml meda
  • dva velika jaja
  • osam svježih smokava, narezanih na četvrtine
  • 30 g listića badema
  • jedna žlica kristalnog šećera (po želji, za posipanje)

Priprema:

  • Zagrijte pećnicu na 180 °C. Lagano nauljite i obložite papirom za pečenje okrugli kalup za pite ili torte promjera 23 cm.
  • U jednoj posudi pjenjačom pomiješajte suhe sastojke: bademovo i glatko brašno, cimet, sodu bikarbonu i sol. Razbijte sve grudice.
  • U drugoj, većoj posudi, umutite jaja, med, grčki jogurt i maslinovo ulje dok se smjesa potpuno ne sjedini.
  • Dodajte mješavinu suhih sastojaka u mokre i lagano špatulom promiješajte dok ne dobijete glatko tijesto.
  • Izlijte tijesto u pripremljeni kalup i poravnajte vrh. Po površini rasporedite četvrtine smokava, lagano ih utiskujući u tijesto. Pospite listićima badema i, po želji, kristalnim šećerom.
  • Pecite 35 do 40 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Kolač treba dobiti zlatnosmeđu boju.
  • Ostavite kolač da se potpuno ohladi u kalupu prije vađenja. Poslužite ga na sobnoj temperaturi, a po želji možete dodati još svježih smokava, žlicu jogurta ili preljev od toplog meda.

Iskoristite sezonu smokava: Donosimo ideje za slatke i slane zalogaje
Pexels

Jednostavan džem od svježih smokava bez pektina

Sastojci:

  • jedan kilogram svježih zrelih smokava
  • 400 g kristalnog šećera (prilagodite količinu ovisno o slatkoći smokava)
  • sok jednog limuna (oko dvije žlice)
  • jedna žličica ekstrakta vanilije
  • 60 ml vode

Priprema:

  • Smokve operite, uklonite im peteljke i narežite ih na četvrtine.
  • U široj posudi debljeg dna pomiješajte narezane smokve, šećer, limunov sok i ekstrakt vanilije.
  • Kuhajte na srednje jakoj vatri, često miješajući, dok se šećer ne otopi i smokve ne počnu puštati sok.
  • Smanjite vatru, dodajte vodu i pustite da lagano krčka oko 30 minuta. Povremeno promiješajte kako smjesa ne bi zagorjela.
  • Džem je gotov kada se voće potpuno raskuhalo, a smjesa postala gusta i sjajna. Test gustoće napravite tako da žlicom prođete po dnu posude; ako ostaje jasan trag nekoliko sekundi, gotov je. Imajte na umu da će se džem dodatno zgusnuti hlađenjem.
  • Ako želite glađu teksturu, na kraju kuhanja smjesu kratko usitnite štapnim mikserom.
  • Vrući džem ulijte u prethodno sterilizirane staklenke, dobro zatvorite i okrenite naopako na pet minuta. Čuvajte na hladnom i tamnom mjestu.

Pečene smokve s pršutom i sirom

Sastojci:

  • deset svježih zrelih smokava
  • pet kriški pršuta
  • 100 g sira po izboru (gorgonzola, svježi kozji sir, zreli ovčji sir)
  • nekoliko kapi aceta balsamica
  • nekoliko kapi maslinovog ulja
  • svježe mljeveni papar

Priprema:

  • Zagrijte pećnicu na 200 °C.
  • Smokve operite, osušite i prerežite na pola. Svaku krišku pršuta također prerežite na pola po dužini.
  • Na svaku polovicu smokve stavite komadić sira, a zatim je omotajte trakicom pršuta.
  • Složite smokve na lim za pečenje obložen papirom.
  • Pecite u zagrijanoj pećnici oko sedam do deset minuta, dok pršut ne postane hrskav, a sir se lagano otopi.
  • Prije posluživanja, pečene smokve pokapajte s malo maslinovog ulja i aceta balsamica te začinite svježe mljevenim paprom.

Iskoristite sezonu smokava: Donosimo ideje za slatke i slane zalogaje
Pexels

Salata sa smokvama, burratom i orasima

Sastojci:

  • svježe smokve
  • 1 burrata ili mozzarella
  • rukola
  • šaka oraha
  • malo meda
  • maslinovo ulje
  • balzamični ocat ili krema od balzamičnog octa
  • sol i svježe mljeveni papar

Priprema:

  • Na tanjur rasporedite rukolu, dodajte narezane svježe smokve i burratu.
  • Orahe kratko tostirajte na suhoj tavi pa ih grubo nasjeckajte i posipajte po salati.
  • Prelijte s malo maslinova ulja i balzamičnog octa, dodajte nekoliko kapi meda te začinite solju i paprom.

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OD KOLAČA DO DŽEMA
Iskoristite sezonu smokava: Donosimo ideje za slatke i slane zalogaje