Iskoristite sezonu smokava: Donosimo ideje za slatke i slane zalogaje

Sezona smokava kratka je, ali zato nudi bezbroj mogućnosti za ukusne ljetne kombinacije. Sočne i aromatične, smokve su odlične u desertima, domaćim džemovima, ali i slanim jelima i elegantnim predjelima

Vrhunac je sezone smokava, jednog od najstarijih kultiviranih voća koje poznajemo. Iako glavna sezona traje od srpnja do kolovoza, u kasnijim sortama možemo uživati i sve do listopada. Dolaze u brojnim varijantama i bojama, od zeleno-žutih do tamnoljubičastih, a osim što su sočne i slatke, bogate su prirodnim šećerima, vitaminima i mineralima. Upravo ih zato volimo jesti svježe, ali i koristiti u kuhinji na različite načine. Od sočnih kolača i domaćeg džema do zanimljivih salata i slanih predjela, mogućnosti je zaista mnogo.

U nastavku donosimo nekoliko recepata koji će vas inspirirati da iskoristite sezonu smokava na najbolji mogući način.

Mediteranski kolač sa smokvama, maslinovim uljem i jogurtom

Sastojci:

100 g bademovog brašna

60 g glatkog brašna

pola žličice mljevenog cimeta

četvrtina žličice sode bikarbone

četvrtina žličice soli

80 ml grčkog jogurta (punomasnog ili 2% m.m.)

80 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

120 ml meda

dva velika jaja

osam svježih smokava, narezanih na četvrtine

30 g listića badema

jedna žlica kristalnog šećera (po želji, za posipanje)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C. Lagano nauljite i obložite papirom za pečenje okrugli kalup za pite ili torte promjera 23 cm.

U jednoj posudi pjenjačom pomiješajte suhe sastojke: bademovo i glatko brašno, cimet, sodu bikarbonu i sol. Razbijte sve grudice.

U drugoj, većoj posudi, umutite jaja, med, grčki jogurt i maslinovo ulje dok se smjesa potpuno ne sjedini.

Dodajte mješavinu suhih sastojaka u mokre i lagano špatulom promiješajte dok ne dobijete glatko tijesto.

Izlijte tijesto u pripremljeni kalup i poravnajte vrh. Po površini rasporedite četvrtine smokava, lagano ih utiskujući u tijesto. Pospite listićima badema i, po želji, kristalnim šećerom.

Pecite 35 do 40 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Kolač treba dobiti zlatnosmeđu boju.

Ostavite kolač da se potpuno ohladi u kalupu prije vađenja. Poslužite ga na sobnoj temperaturi, a po želji možete dodati još svježih smokava, žlicu jogurta ili preljev od toplog meda.

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Jednostavan džem od svježih smokava bez pektina

Sastojci:

jedan kilogram svježih zrelih smokava

400 g kristalnog šećera (prilagodite količinu ovisno o slatkoći smokava)

sok jednog limuna (oko dvije žlice)

jedna žličica ekstrakta vanilije

60 ml vode

Priprema:

Smokve operite, uklonite im peteljke i narežite ih na četvrtine.

U široj posudi debljeg dna pomiješajte narezane smokve, šećer, limunov sok i ekstrakt vanilije.

Kuhajte na srednje jakoj vatri, često miješajući, dok se šećer ne otopi i smokve ne počnu puštati sok.

Smanjite vatru, dodajte vodu i pustite da lagano krčka oko 30 minuta. Povremeno promiješajte kako smjesa ne bi zagorjela.

Džem je gotov kada se voće potpuno raskuhalo, a smjesa postala gusta i sjajna. Test gustoće napravite tako da žlicom prođete po dnu posude; ako ostaje jasan trag nekoliko sekundi, gotov je. Imajte na umu da će se džem dodatno zgusnuti hlađenjem.

Ako želite glađu teksturu, na kraju kuhanja smjesu kratko usitnite štapnim mikserom.

Vrući džem ulijte u prethodno sterilizirane staklenke, dobro zatvorite i okrenite naopako na pet minuta. Čuvajte na hladnom i tamnom mjestu.

Pečene smokve s pršutom i sirom

Sastojci:

deset svježih zrelih smokava

pet kriški pršuta

100 g sira po izboru (gorgonzola, svježi kozji sir, zreli ovčji sir)

nekoliko kapi aceta balsamica

nekoliko kapi maslinovog ulja

svježe mljeveni papar

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C.

Smokve operite, osušite i prerežite na pola. Svaku krišku pršuta također prerežite na pola po dužini.

Na svaku polovicu smokve stavite komadić sira, a zatim je omotajte trakicom pršuta.

Složite smokve na lim za pečenje obložen papirom.

Pecite u zagrijanoj pećnici oko sedam do deset minuta, dok pršut ne postane hrskav, a sir se lagano otopi.

Prije posluživanja, pečene smokve pokapajte s malo maslinovog ulja i aceta balsamica te začinite svježe mljevenim paprom.

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Salata sa smokvama, burratom i orasima

Sastojci:

svježe smokve

1 burrata ili mozzarella

rukola

šaka oraha

malo meda

maslinovo ulje

balzamični ocat ili krema od balzamičnog octa

sol i svježe mljeveni papar

Priprema:

Na tanjur rasporedite rukolu, dodajte narezane svježe smokve i burratu.

Orahe kratko tostirajte na suhoj tavi pa ih grubo nasjeckajte i posipajte po salati.

Prelijte s malo maslinova ulja i balzamičnog octa, dodajte nekoliko kapi meda te začinite solju i paprom.

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