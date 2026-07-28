Pogledajte najodvažnije kombinacije Marine iz serije 'IQ 160': Jednako su genijalne kao i ona

U novoj Voyo seriji ‘IQ 160’ Marina Kapov osvaja britkim umom, neobičnim metodama i sposobnošću da primijeti ono što svima drugima promakne. No jednako je upečatljiv i njezin modni stil, koji ne poznaje suzdržanost, neutralne tonove ni sigurne kombinacije

Za Marinu Kapov, genijalnu junakinju nove Voyo Original serije 'IQ 160', pravilo "manje je više" očito ne postoji. Njezin je ormar spoj životinjskih uzoraka, jarkih boja, ženstvenih krojeva i naglašenih modnih dodataka.

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Zmijski print nosi uz leopard detalje, zebraste komade spaja s ružičastim jaknama, a svaki outfit dodatno pojačava zlatnim remenjem, velikim naušnicama i slojevitim ogrlicama. Možda zvuči pretjerano, ali na njoj funkcionira savršeno.

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Životinjski uzorci u glavnoj ulozi

Leopard, zebra i zmijski uzorak kod Marine nisu rezervirani samo za modne detalje. Ona ih nosi zajedno, bez straha da će kombinacija djelovati prenapadno. Upravo suprotno, uz mnogo samopouzdanja svaki od tih komada postaje dio njezina prepoznatljivog stila.

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Ni opušteniji outfiti nisu sasvim jednostavni. Dukserice, topovi i udobniji komadi redovito dolaze u jarkim bojama ili s upečatljivim printovima, pa Marina izgleda sređeno čak i kada bira ležerniju kombinaciju.

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Ružičasta, mini suknje i glamurozni detalji

Kada se odluči za ženstveniji look, u prvi plan dolaze mini suknje, korzet-topovi, mrežaste čarape i intenzivne nijanse ružičaste i crvene. Traper košulja zavezana u čvor unosi dozu ležernosti, dok masivne kopče i sjajni nakit vraćaju cijeloj kombinaciji glamurozan karakter.

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Važnu ulogu imaju i modni dodaci. Velike naušnice, slojevite ogrlice, prošivene torbe i scrunchie gumice s uzorkom daju završni pečat svakom izdanju.

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Stil koji traži samopouzdanje

Marinine kombinacije možda nisu za one koji vole nenametljivu modu, ali teško ih je ne primijetiti. Njezin stil je razigran, odvažan, pomalo retro i definitivno potpuno u skladu s njezinim karakterom.

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Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!