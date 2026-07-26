Moda
TREND KOJI TRAJE

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju

Žena.hr
26. srpnja 2026.
Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Mango
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Animal print jedan je od onih modnih trendova koji nikada ne nestaju, već se iz sezone u sezonu vraćaju u novom ruhu. Upravo zato ljetna sniženja idealna su prilika za ulaganje u upečatljive komade koji će se jednako dobro nositi i sada i tijekom nadolazećih mjeseci

Postoje trendovi koji dolaze i prolaze, a postoje i oni koji se uvijek iznova vraćaju na modnu scenu. Animal print definitivno pripada ovoj drugoj kategoriji. Bilo da je riječ o suptilnim detaljima ili odvažnim komadima, životinjski uzorci već desetljećima imaju posebno mjesto u garderobama ljubiteljica mode, pa tako i u ormaru Marine Kapov, glavne junakinje prvog Voyo Originala, serije 'IQ 160', a svake sezone dizajneri im daju novo, svježe izdanje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ovog ljeta posebno se istaknuo zmijski uzorak. Neutralnih tonova i elegantnog dojma, lako se uklapa u ljetne kombinacije te odlično izgleda na sandalama, torbicama, haljinama, suknjama ili laganim hlačama. Dovoljno je upečatljiv da podigne i najjednostavniji outfit, a pritom ostaje vrlo nosiv za svaki dan. Uz njega, svoje mjesto i dalje čvrsto drži leopard uzorak – bezvremenski favorit koji nikada ne izlazi iz mode. Iako ga nosimo tijekom cijele godine, dolaskom jeseni ponovno će biti jedan od najpoželjnijih printova, osobito na haljinama, balerinkama, mokasinama, torbama i jaknama. 

Svoje mjesto na modnoj sceni ove je sezone pronašao i upečatljivi zebrasti uzorak pa se u kolekcijama mogu vidjeti hlače, haljine, bluze i brojni drugi komadi s ovim printom, a neki su sada i na sniženju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ako već planirate iskoristiti aktualna sniženja, upravo su animal print komadi odličan izbor. Za razliku od prolaznih trendova, riječ je o uzorcima koji se redovito vraćaju u fokus, pa ih ćete bez problema nositi sezonama. Bilo da birate diskretan modni dodatak ili upečatljiv odjevni komad, riječ je o kupnji koja će se isplatiti i ovog ljeta i tijekom nadolazeće jeseni.

Najbolje animal print komade koje smo pronašli na aktualnim sniženjima donosimo u nastavku.

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Mango - 15,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Mango - 25,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Mango - 15,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Mango - 19,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Mango - 15,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Mango - 45,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Mango - 35,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Mohito - 9,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Mohito - 6,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Mohito -11,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Mohito - 6,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Pull and Bear - 12,99 € 

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Pull and Bear - 49,99 € 

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Reserved - 19,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Reserved - 32,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Reserved - 8,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Reserved - 8,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Reserved - 15,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Reserved - 15,99 €

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Stradivarius - 3,99 € 

Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju
Stradivarius - 5,99 € 

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TREND KOJI TRAJE
Od zmijskog do leopard uzorka: Animal print favoriti koje se isplati uloviti na sniženju