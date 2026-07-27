Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160'! U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato glumačko lice

Serija 'IQ 160' stigla je na platformu Voyo, a u petak dolazi i nova epizoda. U njoj Marina i inspektor Ramljak preuzimaju istragu nestanka djevojčica Mije i Tee te smrti njihova oca. Nova epizoda serije 'IQ 160' od petka samo na platformi Voyo

Dajana Čuljak i Luka Peroš igraju nezaustavljiv duo u seriji 'IQ 160', a u trećoj epizodi pridružuju im se i brojna poznata imena poput Katarine Madirazze, Ankice Dobrić i Siniše Popovića. Njezina genijalnost i njegova sistematičnost odlična su kombinacija u istragama, a u novoj epizodi imaju posebno težak zadatak - nestanak djevojčica Mije i Tee nakon ubojstva njihova oca.

Voyo

Voyo

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Dok tragovi vode prema obiteljskim sukobima, skrbništvu i poslovnim tajnama, policija pokušava otkriti što se zaista dogodilo i pronaći djevojčice prije nego što bude prekasno. Istraga otkriva sve složeniju mrežu laži, prijetnji i skrivenih motiva.

Inspektor ima svoje konvencionalne metode dok Marina na svoj način dolazi do iznimno važnih otkrića u slučaju. Hoće li Marina i Tomislav uspjeti pronaći djevojčice?

Ne propustite doznati u novoj epizodi serije 'IQ 160' na platformi Voyo.