Omiljena Olga: Marina Fernandez plijenila poglede u Sarajevu u zanimljivim kreacijama

Njezini nastupi u Sarajevu ostat će zapamćeni kao primjer kako se dosljednošću i odvažnošću pomiče percepcija večernje elegancije, učvrstivši je kao jednu od najbolje odjevenih gošći festivala

Glumica Marina Fernandez, publici najpoznatija po upečatljivoj ulozi doktorice Olge u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti', potvrdila je svoj status modne ikone na crvenom tepihu 32. Sarajevo Film Festivala, i to ne jednom, već dvije večeri zaredom. Njezina izdanja istaknula su se kao hrabar umjetnički iskaz, a dvije crne haljine s potpisom renomirane hrvatske dizajnerice demonstrirale su moć avangardnog dizajna.

Skulpturalna elegancija s potpisom XD Xenia Design

Tijekom četvrte festivalske večeri, Marina je za ovu prestižnu prigodu odabrala kreaciju koja se odupire klasičnim definicijama večernje mode. Riječ je o dugoj crnoj haljini modne kuće XD Couture, čiji je avangardni dizajn djelo Ksenije Vrbanić. Donji dio haljine bio je posve jednostavan i nenametljiv, ravnog kroja koji je elegantno pratio liniju tijela i spuštao se do poda, dopuštajući da sva pažnja bude usmjerena na spektakularan gornji dio.

Armin Durgut/Pixsell

Armin Durgut/Pixsell

Upravo je taj segment kreaciju pretvorio u pravo umjetničko djelo. Dramatičan i predimenzioniran, gornji dio sastojao se od niza preciznih nabora i oštrih, gotovo arhitektonskih linija koje su uokvirivale ramena i dekolte. Izrađen od sjajne tkanine, stvarao je dinamičan kontrast s mat teksturom ostatka haljine, dajući cjelokupnom izgledu notu visoke mode i suptilne, elegantne goth estetike. Cjelokupan dojam glumica je majstorski zaokružila decentnim nakitom, elegantnom crnom torbicom i profinjenom, blago opuštenom punđom, dopuštajući da odvažna kreacija govori sama za sebe i ostane u prvom planu.

Dizajnerica i muza ruku pod ruku

Posebnu snagu ovom modnom trenutku dala je činjenica da se Marina Fernandez na crvenom tepihu pojavila u pratnji same dizajnerice, Ksenije Vrbanić. Njihov zajednički dolazak bio je snažna poruka o suradnji i uzajamnom poštovanju, gdje glumica nije samo nosila haljinu, već je utjelovila viziju svoje kreatorice.

I sama Vrbanić pojavila se u fenomenalnom izdanju koje je savršeno komplementiralo Marinin look i predstavilo prepoznatljivu estetiku brenda. Njezin odabir bio je upečatljiv kimono u kombinaciji crne i fluorescentno zelene boje, s prenaglašenim ramenima i prozirnim donjim dijelom. Uz kratku plavu kosu sa asimetričnim šiškama i crveni ruž, njezin je stil odisao duhom londonskog new wavea, pokazujući avangardni pristup koji dijeli s Marinom. Njihov zajednički nastup bio je više od običnog pojavljivanja; bila je to prava proslava hrvatskog dizajna na jednoj od najvažnijih kulturnih pozornica u cijeloj regiji.

Smjela igra prozirnim materijalima za petu večer

No, Marina se nije zaustavila na jednom upečatljivom izdanju. Već sljedeće, pete festivalske večeri, ponovno je odabrala posebnu crnu kreaciju s potpisom XD Xenia Design, dokazavši svoju vjernost avangardnoj estetici. Ovoga puta, riječ je bila o smjelijoj igri tekstura i kroja.

Monika Andric

Monika Andric

Monika Andric

Monika Andric

Haljina je kombinirala dugi, prozirni donji dio koji je decentno otkrivao siluetu, dok je gornji dio bio u formi statement topa s predimenzioniranom, skulpturalnom mašnom. Ovaj spoj odvažnosti i sofisticiranosti stvorio je look koji je istovremeno bio elegantan i moderan, potvrđujući da se glumica ne boji modnih eksperimenata i da dosljedno pomiče granice.

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