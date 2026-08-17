Hrvatice zasjale na 32. Sarajevo Film Festivalu: Pogledajte glamurozna izdanja

Treći dan 32. Sarajevo Film Festivala bio je pun događanja, a na crvenom tepihu zasjale su Hrvatice. Redatelj čijim je filmom OČEVINA otvoren 32. Sarajevo Film Festival održao je masterclass u Festivalskom centru (Bosanski kulturni centar). "Filmovi su mi uvijek bili bijeg od života", kazao je Pawlikowski. Ipak, čitav njegov autorski put obilježen je povratkom u stvarnost, kroz dokumentarni film, fikciju, historiju, ljubav, politiku i ljude oblikovane vremenom u kojem žive. U razgovoru koji je moderirao bosansko-australski književnik Ennis Čehić, Pawlikowski je govorio o počecima, dokumentarnom filmu, Balkanu, vlastitom redateljskom postupku i potrebi da priče ostanu dovoljno otvorene da mogu nastaviti živjeti i nakon posljednjeg kadra.

U okviru Natjecateljskog programa - dugometražni igrani film 32. Sarajevo Film Festivala, u Narodnom je pozorištu održana i međunarodna premijera filma "Male stvari", redatelja Zvonimira Jurića. Sestre Anica i Irena, zajedno s Irenino dvoje djece, dolaze na otok posjetiti oca i brata Ivana, šutljivog samotnjaka. Povod okupljanju je očeva odluka o prodaji obiteljske zemlje. Zatvoreni u trošnoj obiteljskoj kući, članovi obitelji prisiljeni su suočiti se s potisnutim odnosima i teškim odlukama, dok će jedno od njih morati podnijeti najveću žrtvu. U glavnim su ulogama Marija Škaričić, Izudin Bajrović, Ivana Roščić, Juraj Lerotić, Bepina Baričević i Borna Mihovilović.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!