Hrvatski projekt očarao Japan: Barbara Boban osvojila Silver Award na Japan IDPA Design Awards

Barbara Boban ovom je nagradom pokazala da hrvatski dizajn može ravnopravno stajati uz bok najboljim svjetskim projektima te da se najvrjedniji interijeri ne stvaraju kako bi impresionirali na prvi pogled, već kako bi godinama pružali kvalitetniji život onima koji u njima žive

U vremenu kada se interijeri često uređuju prema onome što je trenutno popularno na društvenim mrežama, hrvatska dizajnerica interijera Barbara Boban krenula je potpuno drugačijim putem. Umjesto prolaznih trendova, odlučila je osmisliti prostor koji će jednako dobro izgledati i živjeti danas, ali i za deset ili dvadeset godina.

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Upravo joj je takav pristup donio međunarodno priznanje. Za projekt Beyond Straight Lines osvojila je Silver Professional Award u kategoriji Residential Space na ovogodišnjem Japan International Design Pioneer Award (IDPA), jednom od međunarodnih natjecanja koje okuplja dizajnere iz cijelog svijeta. Svečana dodjela nagrada održana je jučer u Tokiju.

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Projekt je nastao za tročlanu hrvatsku obitelj, ali njegova priča nadilazi kvadrate i raspored namještaja. Riječ je o prostoru koji je osmišljen kako bi svakodnevni život bio jednostavniji, ugodniji i ispunjeniji.

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Naziv Beyond Straight Lines simbolizira odmak od stroge geometrije i hladnog minimalizma. Umjesto oštrih rubova dominiraju zaobljeni oblici, mekane linije i fluidni prijelazi koji prostoru daju osjećaj prirodnog kretanja i topline. Zemljani tonovi stvaraju smirujuću atmosferu, dok umjetnička djela, pažljivo odabrani detalji i diskretni koloristički naglasci interijeru daju osobnost bez narušavanja njegove elegancije.

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Posebna pažnja posvećena je svakodnevnim navikama stanara. Kuhinjski otok postaje središnje mjesto doma, mjesto okupljanja, kuhanja i druženja. U njega su diskretno integrirani indukcijska ploča i izvlačna ventilacija koje ostaju skrivene kada nisu u uporabi, čime prostor zadržava čist i nenametljiv izgled. Čak je predviđen i prostor za uzgoj svježeg ružmarina i bosiljka, detalj koji povezuje interijer s prirodom i svakodnevnim ritualima.

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Materijali poput drva, kamena, keramike, mikrocementa, ogledala i tapeta pažljivo su kombinirani kako bi prostor bio bogat teksturama, ali istodobno skladan i bezvremenski. Svaki element odabran je s idejom dugotrajnosti, kvalitete i osjećaja doma koji ne izlazi iz mode.

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Važno mjesto u projektu zauzima i umjetnost. Apstraktna djela nisu samo dekoracija, nego poziv na osobnu interpretaciju i stvaranje emocionalne veze s prostorom. Time interijer postaje više od estetski privlačnog mjesta već postaje prostor koji raste zajedno sa svojim stanarima.

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"Nikada nisam željela stvarati prostore koji će biti zanimljivi samo jedan trenutak. Moj cilj je oblikovati interijere koji će i godinama kasnije imati jednaku vrijednost, jer odgovaraju ljudima, njihovim navikama i emocijama. Beyond Straight Lines nastao je upravo iz tog uvjerenja, a ova nagrada potvrđuje da bezvremenski dizajn i dalje ima posebno mjesto u suvremenoj arhitekturi interijera." – istaknula je Barbara Boban.

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Međunarodna nagrada potvrda je da suvremeni dizajn više nije pitanje spektakularnih vizualnih efekata, nego sposobnosti da se oblikuje prostor u kojem se ljudi osjećaju dobro. Upravo zato Beyond Straight Lines nije samo lijepo uređen interijer, već promišljen dom koji uspješno spaja funkcionalnost, emociju i bezvremensku estetiku.

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Barbara Boban ovom je nagradom pokazala da hrvatski dizajn može ravnopravno stajati uz bok najboljim svjetskim projektima te da se najvrjedniji interijeri ne stvaraju kako bi impresionirali na prvi pogled, već kako bi godinama pružali kvalitetniji život onima koji u njima žive.