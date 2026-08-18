Nika Turković, Marina Fernandez i Hanka Paldum oduševile na crvenom tepihu u Sarajevu

Četvrta večer 32. Sarajevo Film Festivala okupila je ispred Narodnog pozorišta brojna lica iz regionalnog svijeta filma i glazbe. Posebnu pažnju privukli su glazbeni par koji je prvi put stao pred fotografe te snažna poruka jedne od glazbenih legendi regije. Hrvatska kantautorica Nika Turković i njezin partner Zoran Zarubica, član benda Buč Kesidi, odabrali su Sarajevo za svoje prvo zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu. Nakon što su vezu dugo čuvali od javnosti, par je blistao pred fotografima. Nika je odabrala elegantnu kratku čipkastu haljinu svijetloplave nijanse s upečatljivim šlepom, dok se Zoran odlučio za klasično tamno odijelo. Njihov je dolazak potvrdio status SFF-a kao ključnog društvenog događaja regije.

Među zvijezdama večeri bila je i ikona sevdaha Hanka Paldum, koja je svojim modnim odabirom poslala snažnu poruku. Pojavila se u elegantnoj kombinaciji upotpunjenoj bijelim ogrtačem na čijim je leđima bila iscrtana karta Palestine s motivom kefije. Njezin je potez izazvao brojne reakcije, pokazavši kako crveni tepih može biti i platforma za izražavanje jasnog stava.

Naravno, večer je bila posvećena i filmu. Crvenim tepihom prošetao je glumac Branko Đurić Đuro kao dio ekipe filma "Čežnja", a predstavljeni su i filmovi "Iz ničega u ništa" te austrijski "Svaki put". Posebno zanimljiv stav iznijela je redateljica Tina Kalinić ("Internet.ba"). Ona je otvorila temu o odnosu autora prema nagradama, kazavši da je priča o njima "prenapuhana". "Mnogo je bitnije razmišljati o tome što je zaista kvalitet filma, kakve filmove možemo raditi za nas, a ne što bismo mogli napraviti da nam isto u inozemstvu daju", istaknula je.

Festivalsku noć zaokružile su i druge filmske ekipe i poznata lica, poput glumice Marine Fernandez, zvijezde serije "Sjene prošlosti", ekipe animiranog filma "Paradaiz" redateljice Matee Radić, te glumca Irfana Kasumovića.

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