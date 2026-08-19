Prizori koji ostavljaju bez daha: Pogledajte najljepše zalaske sunca naših čitateljica
Facebook/Mirjana Poznanovic
Brač
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Prizori koji ostavljaju bez daha: Pogledajte najljepše zalaske sunca naših čitateljica

Žena.hr
19. kolovoza 2026.

Postoje trenuci kada priroda sama napravi najljepši prizor, a zalasci sunca diljem Hrvatske još su jednom pokazali koliko naša zemlja može biti čarobna. Na Facebook stranici Žena.hr naše su čitateljice podijelile gotovo 900 fotografija predivnih zalazaka sunca, a svaka od njih ispričala je svoju malu priču o ljetnim večerima, moru, prirodi i trenucima za pamćenje.

Od Dubrovnika do Vukovara, nebo je zasjalo u tisućama nijansi – od zlatnih i narančastih tonova do nježnih ružičastih i ljubičastih boja. Među brojnim prekrasnim fotografijama odabrali smo 50 najdojmljivijih prizora. Ova fotogalerija pravi je podsjetnik na ljepotu koja nas okružuje i na to da ponekad najposebniji trenuci nastanu sasvim spontano – uz pogled prema nebu i nekoliko minuta uživanja u zalasku sunca.

Hvala svim čitateljicama koje su podijelile svoje fotografije i pokazale nam da Hrvatska zaista ima neke od najljepših zalazaka sunca. Uživajte u prizorima koji će vas barem na trenutak odvesti na najljepša mjesta diljem naše zemlje.

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