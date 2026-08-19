Danijela Dvornik u odvažnom ružičastom kupaćem kostimu poslala moćnu poruku: 'Živjele babe'

Ova poruka savršeno se uklapa u Danijelin nedavni životni zaokret, kojim se posvetila osobnom blagostanju i rušenju stereotipa o starenju

Danijela Dvornik oduševila je svoje pratitelje na Instagramu upečatljivim videom u kojem samouvjereno pozira u jednodijelnom kupaćem kostimu sa zanimljivim prorezom. Danijela je ovime poslala snažnu poruku o samopouzdanju, starenju i suočavanju s tuđim mišljenjima, a njezina je poruka glasno odjeknula u komentarima ispod objave.

Snimivši se u ružičastom jednodijelnom kupaćem kostimu s prorezom preko grudi, Danijela je priznala kako jedan komentar često dobiva.

"Kad nas žene nakon 50. godine netko želi povrijediti, onda vam uvijek kažu onaj nadimak - baba. OK, baba sam, i što sad? K'o da će oni uvijek biti mladi i zgodni", kaže Danijela u videu, te dodala: "Moje unuke meni znaju reći 'ti si bako superbaka', i ja jesam superbaka! Na pragu šezdesetih naučila sam jednu stvar, a to je da godine zaista nisu toliko bitne, bitno je da vodite brigu o sebi. I zato živjele babe!" zaključila je Danijela. Zatim je uz video napisala zanimljiv tekst kojim je nadahnula mnoge svoje pratiteljice.

"Nemojte se obeshrabriti, budite svoje, najbolje i volite sebe. Meni su svašta govorili i dan-danas govore. I dont give a fu**! Naučiš kroz život što ti je bitno i voziš svoje! Zamisli život kao vlak koji vozi i ne staje (samo nemojte onaj HŽ-ov, taj stane kad ne treba). Neki se ukrcaju na par stanica, neki ostanu malo duže, a rijetki se voze s tobom gotovo cijelim putem.

I upravo su ti ljudi bitni — oni koji sjednu kraj tebe, dijele pogled kroz prozor, smiju se, šute kad treba i ostanu kad put postane malo grublji. Ostali? Oni stoje uz prugu, gledaju, komentiraju kamo ideš, kojom brzinom i zašto baš tim putem.

Ali oni nisu u tvom vlaku. Zato ne usporavaj zbog promatrača. Vozi dalje s onima koji su se stvarno ukrcali", napisala je Danijela, a brojne obožavateljice složile su se da je najvažnije voljeti sebe.

Ova poruka savršeno se uklapa u Danijelin nedavni životni zaokret, kojim se posvetila osobnom blagostanju i rušenju stereotipa o starenju. Nakon intenzivnog perioda radova na kući na otoku Braču, Dvornik je u lipnju 2026. najavila svjesnu promjenu fokusa na svoju "žensku energiju" i brigu o sebi, a ova objava dokaz je da svoju odluku dosljedno provodi.

Danijelina objava je zaokružena heštegom #zivjelebabe, kojim autorica prkosno i s ponosom prihvaća termin koji se često koristi u pogrdnom kontekstu za starije žene. Time se pridružila globalnom pokretu "age positivity" koji slavi starenje i potiče žene da s godinama cijene mudrost i snagu, a ne samo mladolik izgled.

Danijela Dvornik ovom je objavom još jednom potvrdila svoj status žene koja se ne boji živjeti po svojim pravilima, inspirirajući druge da voze svojim vlakom bez obzira na to tko stoji sa strane i dobacuje.

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