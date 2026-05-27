Modna ikona: Marijana Batinić istražuje Irsku u hit ribičkim sandalama

Marijana, poznata zaljubljenica u modu, za šetnju Irskom odabrala je ležerno izdanje koje je začinila hit sandalama koje nose sve trendseterice

Popularna RTL-ova voditeljica Marijana Batinić, koja se nakon jednogodišnje pauze posvećene obitelji u ožujku vratila na male ekrane kao zaštitno lice novog kulinarskog showa 'Igra chefova', odlučila je predah od snimanja potražiti u Irskoj. Posjetila je poznazu pješačku stazu Howth Cliff Path, s koje se pruža spektakularan pogled na povijesni svjetionik Bailey.

"Ne mogu ni video ni fotka prenijeti osjećaj stajanja na ovom cliffu", napisala je. "A teško je dok gledam ovaj idiličan prizor bez oblačka na nebu zamisliti da se baš ovdje, tik uz svjetionik, dogodio jedan od najgorih brodoloma 19. stoljeća…" Batinić je pratitelje podsjetila na potonuće broda RMS Tayleur, koji su zbog razmjera tragedije nazivali "Titanic prije Titanica".

Taj željezni kliper, na svom prvom putovanju od Liverpoola do Australije 1854. godine, udario je u stijene nedaleko od Howtha i potonuo. Katastrofi je kumovao niz faktora: neispravni kompasi koje je ometao željezni trup, neiskusna i višejezična posada koja se nije mogla sporazumjeti te premalo kormilo za upravljanje. Od više od 650 putnika i članova posade, život je izgubilo gotovo 400 ljudi. Sudbina žena i djece bila je posebno okrutna - od preko stotinu žena na brodu, spasile su se samo tri.

Opasna ljepota koja privlači milijune

Lokacija koja je toliko očarala voditeljicu posljednjih je godina postala pravi turistički magnet. Prema podacima, broj posjetitelja staze Howth Summit gotovo se učetverostručio, s 216.000 u 2024. na više od 900.000 u posljednjih godinu dana. No, ta sirova ljepota nosi i svoje opasnosti. Strme i nezaštićene litice povremeno su poprište nesreća, što posjetitelje stalno podsjeća na snagu prirode. U središtu vizure nalazi se svjetionik Bailey, čija je trenutna kula izgrađena davne 1814. godine, a automatiziran je tek 1996. kao posljednji u Irskoj.

U trendu i na litici

Marijana, poznata zaljubljenica u modu, za šetnju Irskom odabrala je ležerno izdanje. Nosila je moderni crni kombinezon utility stila koji je uparila s jednim od najpoželjnijih modnih dodataka sezone – bež ribičkim Prada sandalama. Riječ je o popularnom modelu Monolith s debelim, nazubljenim potplatom koji je, unatoč masivnom izgledu, pogodan za istraživanje, a istovremeno daje odvažnu notu cijeloj kombinaciji.