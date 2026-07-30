Mala bijela haljina ponovno je hit ljeta: Ovo su najljepši high street modeli koje vrijedi uloviti

Bijela haljina jedan je od komada koji se svakog ljeta vraćaju na modnu scenu i uvijek izgledaju jednako svježe i elegantno. Ovog ljeta posebno su popularni kratki modeli od lana i pamuka, ukrašeni vezom, volanima i romantičnim detaljima

Postoji razlog zašto se mala bijela haljina svake godine vraća među najpoželjnije ljetne komade. Svježa, elegantna i bezvremenska, savršeno pristaje uz opuštene dane na moru, gradske šetnje, ljetne večere ili posebne prilike. Upravo zbog svoje svestranosti smatra se jednim od onih komada koji ne izlaze iz mode, a lako se prilagođavaju različitim stilovima i prigodama.

Ni ove sezone nije drugačije. Bijele haljine dominiraju kolekcijama gotovo svih high street brendova, a posebno se ističu kratki modeli koji spajaju udobnost i ženstven izgled. Prirodni materijali poput lana i pamuka ponovno su u prvom planu jer omogućuju koži da diše i čine ih idealnim izborom za visoke temperature, dok promišljeni detalji svakom modelu daju poseban karakter.

Posebno su popularne haljine s bogatim vezom, romantičnim volanima, puf rukavima i otvorenim leđima, ali i minimalistički krojevi čistih linija koji odišu tihim luksuzom. Tu su i modeli s čipkastim umecima, prozračnim teksturama te lagano naglašenim strukom koji laskaju različitim figurama. Bez obzira preferirate li boho estetiku, klasičan stil ili moderni minimalizam, u aktualnoj ponudi lako ćete pronaći model koji će se uklopiti u vaš ormar.

Velika prednost male bijele haljine krije se i u njezinoj jednostavnosti za kombiniranje. Jednako dobro izgleda uz ravne sandale, espadrile ili natikače tijekom dana, dok će uz elegantne sandale s potpeticom, pletenu torbicu i zlatni nakit u trenu postati odličan izbor za večernji izlazak. Dodate li laneni sako ili košulju prebačenu preko ramena, dobit ćete chic kombinaciju koja funkcionira od jutra do večeri.

Ako ovog ljeta planirate osvježiti garderobu jednim komadom koji ćete nositi iznova i iznova, mala bijela haljina odličan je izbor. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne high street ponude – od romantičnih modela s vezom i volanima do jednostavnih lanenih krojeva koji će se lako uklopiti u svaku ljetnu garderobu.

Arket - 79 €

Arket - 29 €

Bershka - 35,99 €

Bershka - 25,99 €

Bershka - 25,99 €

Bershka - 35,99 €

COS - 89 €

Mango - 79,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 45,99 €

Zara - 45,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

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