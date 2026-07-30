Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta

Ako postoji idealno vrijeme za osvježavanje garderobe, onda je to upravo kraj ljeta. Zara je u novu kolekciju uvrstila niz elegantnih i svestranih komada koji će jednako dobro funkcionirati tijekom toplih dana, ali i u prvim jesenskim kombinacijama, a upravo su oni završili na našoj wishlisti

Nova Zara kolekcija donosi upravo ono što volimo - bezvremenske komade koji se ne oslanjaju na prolazne trendove, već na jednostavne krojeve, kvalitetne materijale i neutralnu paletu boja. Riječ je o odjeći i modnim dodacima koji se lako kombiniraju s onime što već imate u ormaru, zbog čega predstavljaju odličnu investiciju za preostale dane ljeta, ali i mjesece koji slijede.

Među glavnim favoritima ističu se laneni kompleti, romantične bluze s vezom, prozračne košulje, široke hlače, minimalističke haljine i lagani blejzeri koji će jednako dobro izgledati uz sandale danas, kao i uz mokasinke ili gležnjače čim temperature malo padnu. Posebnu pažnju privlače i komadi u nijansama bijele, bež, zelene i crvene, bojama koje se iz sezone u sezonu vraćaju kao sinonim za profinjenu eleganciju.

Osim odjeće, Zara ni ovoga puta nije razočarala ni kada su u pitanju modni dodaci. Pletene torbe, kožni modeli jednostavnih linija i elegantne balerinke ili slingback cipele savršeno zaokružuju svaku kombinaciju te dokazuju da nije potrebno mnogo kako bi outfit izgledao promišljeno i sofisticirano.

Nova kolekcija obiluje komadima koji neće završiti na dnu ormara nakon jedne sezone. Riječ je o klasicima koje ćete nositi godinama, kombinirati na bezbroj načina i rado im se vraćati bez obzira na trendove. U nastavku donosimo Zara novitete koji su se našli na vrhu naše wishliste za preostale dane ljeta i prijelaz u novu sezonu.

Zara - 45,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 15,95 €

Zara - 189 €

Zara - 27,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 69,95 €

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!