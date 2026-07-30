Moda
NA NAŠOJ WISHLISTI

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta

Žena.hr
30. srpnja 2026.
Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara
Google Dodaj žena.hr među omiljene izvore na Googleu
Ako postoji idealno vrijeme za osvježavanje garderobe, onda je to upravo kraj ljeta. Zara je u novu kolekciju uvrstila niz elegantnih i svestranih komada koji će jednako dobro funkcionirati tijekom toplih dana, ali i u prvim jesenskim kombinacijama, a upravo su oni završili na našoj wishlisti

Nova Zara kolekcija donosi upravo ono što volimo - bezvremenske komade koji se ne oslanjaju na prolazne trendove, već na jednostavne krojeve, kvalitetne materijale i neutralnu paletu boja. Riječ je o odjeći i modnim dodacima koji se lako kombiniraju s onime što već imate u ormaru, zbog čega predstavljaju odličnu investiciju za preostale dane ljeta, ali i mjesece koji slijede.

Među glavnim favoritima ističu se laneni kompleti, romantične bluze s vezom, prozračne košulje, široke hlače, minimalističke haljine i lagani blejzeri koji će jednako dobro izgledati uz sandale danas, kao i uz mokasinke ili gležnjače čim temperature malo padnu. Posebnu pažnju privlače i komadi u nijansama bijele, bež, zelene i crvene, bojama koje se iz sezone u sezonu vraćaju kao sinonim za profinjenu eleganciju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Pip Hodgson (@phodgie)

Osim odjeće, Zara ni ovoga puta nije razočarala ni kada su u pitanju modni dodaci. Pletene torbe, kožni modeli jednostavnih linija i elegantne balerinke ili slingback cipele savršeno zaokružuju svaku kombinaciju te dokazuju da nije potrebno mnogo kako bi outfit izgledao promišljeno i sofisticirano.

Nova kolekcija obiluje komadima koji neće završiti na dnu ormara nakon jedne sezone. Riječ je o klasicima koje ćete nositi godinama, kombinirati na bezbroj načina i rado im se vraćati bez obzira na trendove. U nastavku donosimo Zara novitete koji su se našli na vrhu naše wishliste za preostale dane ljeta i prijelaz u novu sezonu.

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 45,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 25,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 15,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 189 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 27,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 35,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 39,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 29,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 59,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 39,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 25,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 35,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 79,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 39,95 €

Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta
Zara - 69,95 €

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!

Pročitajte još o:
Zara NovitetiKomadi Za LjetoCapsule GarderobaLjetne Kombinacije
Najčitanije
Iz naše mreže
×
NA NAŠOJ WISHLISTI
Chic noviteti iz Zare koji će osvježiti garderobu za kraj ljeta