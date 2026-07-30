Sezona je rajčica: Isprobajte najbolje recepte za domaću šalšu

Ljeto je idealno vrijeme za pripremu domaće šalše. Dok su rajčice na vrhuncu sezone, iskoristite ih za ukusan umak koji će se savršeno slagati uz tjesteninu, njoke, pizzu ili brojna druga jela

Ljeto i sezona zrelih rajčica jednostavno su nezamislivi bez kuhanja domaće šalše. Čim se na tržnicama i u vrtovima pojave sočne, mirisne rajčice, mnogi iskorištavaju priliku da pripreme omiljeni umak i sačuvaju okuse ljeta za mjesece koji dolaze. Miris luka koji se polako pirja na maslinovom ulju i rajčica koje se lagano krčkaju satima mnogima je jedan od najljepših mirisa kasnog ljeta.

Domaća šalša puno je više od običnog umaka od rajčice. Ona je nezaobilazna baza brojnih mediteranskih jela i odlično se slaže s tjesteninom, njokima, rižom ili palentom, a jednako dobro ide i uz mesna te riblja jela. Iako danas nije teško pronaći gotovu šalšu u trgovinama, domaća verzija i dalje je neusporediva. Tajna je u jednostavnosti - uz nekoliko kvalitetnih sastojaka i malo strpljenja dobiva se bogat, pun okus kojem se uvijek rado vraćamo.

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Tradicionalna dalmatinska šalša

Srce svake dobre šalše su, naravno, rajčice. Za najbolji rezultat birajte mesnate sorte poput šljivara ili volovskog srca, koje imaju manje vode i sjemenki. Tradicionalni recept, kakav se kuha u dalmatinskim kuhinjama, slavi jednostavnost i čistoću okusa. Tajna je u dugom i laganom kuhanju, tijekom kojeg se svi okusi prožimaju, a umak prirodno zgušnjava.

Sastojci:

dva kilograma zrelih, mesnatih rajčica

dvije veće glavice luka (crveni ili žuti)

četiri do pet režnjeva češnjaka

jedan decilitar kvalitetnog maslinovog ulja

nekoliko listova svježeg bosiljka

svježe sjeckani peršin

sol i svježe mljeveni papar po ukusu

jedna žličica šećera (za neutraliziranje kiselosti rajčice)

Priprema:

Rajčicama na dnu oštrim nožem zarežite kožu u obliku slova X. Uronite ih u kipuću vodu na tridesetak sekundi do jedne minute, dok ne primijetite da se kožica počela odvajati. Odmah ih prebacite u posudu s ledenom vodom kako biste zaustavili proces kuhanja.

Ohlađenim rajčicama sada možete vrlo lako oguliti kožu. Narežite ih na kockice, a po želji možete ukloniti i dio tvrdog središnjeg dijela te višak sjemenki.

U širokom loncu na maslinovom ulju na laganoj vatri pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast i mekan, otprilike deset do petnaest minuta.

Dodajte sitno sjeckani češnjak i pirjajte još minutu, samo dok ne zamiriše, pazeći da ne zagori jer će postati gorak.

U lonac dodajte nasjeckane rajčice i sav sok koji su pustile, sol, papar i žličicu šećera. Promiješajte i pustite da zavrije.

Smanjite vatru na najmanje i kuhajte otklopljeno sat do sat i pol, a po potrebi i dulje. Povremeno promiješajte. Umak je gotov kada se tekućina reducirala, a šalša postala gusta.

Pet minuta prije kraja kuhanja umiješajte natrgane listove svježeg bosiljka i nasjeckani peršin. Kušajte i po potrebi dodatno začinite.

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Brza šalša

Iako je šalša od svježih rajčica neusporediva, ponekad jednostavno nemamo vremena za dugotrajnu pripremu. U tim trenucima, kvalitetni konzervirani pelati mogu biti izvrsna zamjena. Ovaj umak se može pripremiti za manje od pola sata, a dodatak naribane mrkve dat će mu potrebnu slatkoću i gustoću, zamjenjujući dugo ukuhavanje.

Sastojci:

2 konzerve (2 x 400 g) kvalitetnih pelata

1 glavica luka

2 režnja češnjaka

1 manja mrkva

4 žlice maslinovog ulja

sol, papar

prstohvat sušenog origana

svježi bosiljak

Priprema:

Sitno nasjeckajte luk i češnjak, a mrkvu naribajte na sitni ribež.

U loncu zagrijte maslinovo ulje pa dodajte luk i naribanu mrkvu. Pirjajte na laganoj vatri desetak minuta dok povrće ne omekša.

Dodajte češnjak i pirjajte minutu dok ne zamiriše.

U lonac dodajte pelate iz konzerve, koje ste prethodno usitnili vilicom ili rukama. Dodajte sol, papar i origano.

Pustite da umak zavrije, zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno 15-20 minuta.

Na kraju kuhanja umiješajte svježi bosiljak i poslužite.

Talijanska šalša

Jedan od najpoznatijih recepata na svijetu, djelo talijanske kulinarske ikone Marcelle Hazan, nalaže da se u umak s rajčicama stavi samo maslac i prepolovljena glavica luka, koja se nakon kuhanja baca. Rezultat je nevjerojatno bogat, sladak i kremast umak, posve drugačijeg karaktera.

Sastojci:

1 velika konzerva (800 g) cijelih pelata

5 žlica maslaca

1 glavica luka, oguljena i prepolovljena

sol po ukusu

Priprema:

U lonac stavite pelate, maslac, prepolovljeni luk i prstohvat soli.

Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru na najmanje. Kuhačom lagano zgnječite rajčice.

Kuhajte otklopljeno na vrlo laganoj vatri oko 45 minuta, povremeno miješajući. Umak je gotov kada se masnoća odvojila od rajčica.

Prije posluživanja izvadite i bacite luk. Umak poslužite s tjesteninom.

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Trikovi za još bolju šalšu

Bez obzira na recept koji odaberete, nekoliko je trikova univerzalno. Svježe začinsko bilje poput bosiljka i peršina uvijek dodajte pred sam kraj kuhanja kako bi sačuvalo svoju svježinu i aromu. Ako vam se umak čini prerijedak, samo nastavite kuhati otklopljeno dok višak vode ne ispari. Za glađu teksturu, gotovu šalšu možete kratko obraditi štapnim mikserom, no mnogi Dalmatinci će vam reći da je ljepota upravo u komadićima rajčice. Za one koji vole eksperimentirati, u bazu s lukom može se dodati i sitno sjeckani celer ili mrkva za klasični soffritto, dok će prstohvat čilija dodati ugodnu pikantnost. Gotova i ohlađena šalša može se čuvati u hladnjaku do pet dana ili zamrznuti u manjim porcijama za kasniju upotrebu.

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