Ljetni poslovni look: Kako na +30 ostati elegantna i svježa

Ljeto je prilika da se poigrate s laganim materijalima i svijetlim bojama te da sa stilom podnesete vrućinu u poslovnom okruženju

Dolazak visokih temperatura sa sobom donosi vječno pitanje: kako se odjenuti za posao, a da izgledamo profesionalno i osjećamo se ugodno? Jutarnji odlazak iz klimatiziranog doma u vanjsku vrućinu, a potom u ledeni uredski prostor, može pretvoriti svakodnevno odijevanje u pravi izazov. Ključ uspjeha, međutim, ne leži u kompromisu između stila i udobnosti, već u pametnom odabiru materijala, krojeva i boja koji će nam pomoći da ostanemo svježi i elegantni tijekom cijelog radnog dana.

Najbolji saveznik protiv vrućine

Sve počinje odabirom materijala. Dok sintetičke tkanine poput poliestera i najlona zadržavaju toplinu i vlagu uz tijelo, prirodna vlakna dopuštaju koži da diše, što ih čini apsolutnim imperativom za ljetnu poslovnu garderobu.

Apsolutni kralj ljeta je lan. Ovaj prirodni materijal, dobiven iz biljke lana, ima izrazito prozračnu strukturu koja omogućuje neometanu cirkulaciju zraka i pruža osjećaj hlađenja. Njegova karakteristična tekstura i sklonost gužvanju daju mu ležeran, ali sofisticiran šarm. Za one kojima nabori predstavljaju problem, mješavine lana s pamukom ili viskozom idealno su rješenje jer zadržavaju prozračnost, a manje se gužvaju.

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Odmah uz lan stoji pamuk, svestran i pouzdan odabir. Njegova mekoća, lakoća i sposobnost upijanja vlage čine ga savršenim za sve, od klasičnih košulja do laganih ljetnih haljina. Posebno se ističu njegove finije varijante poput egipatskog pamuka, poznatog po iznimnoj mekoći, ili pamučnog džerseja koji nudi rastezljivost i udobnost.

Mango

Kao elegantna alternativa često se nameće viskoza, polusintetičko vlakno dobiveno iz drvne celuloze. Izuzetno je glatka na dodir, lijepo pada i pruža osjećaj svile, ali uz znatno bolju prozračnost. Slično tome, lagana svila ili saten mogu unijeti dozu luksuza u vruće dane, posebno za večernje poslovne prigode. Ovi materijali prirodno reguliraju temperaturu, hladeći vas kada je vruće. Za ležernije dane, vrijedi razmisliti o chambrayu, laganoj pamučnoj tkanini koja izgledom podsjeća na traper, ali je znatno tanja i ugodnija za nošenje.

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Siluete koje garantiraju udobnost

Nakon odabira prave tkanine, sljedeći korak je odabir kroja. Tijekom vrućina, uska odjeća koja prianja uz tijelo može stvoriti osjećaj sputanosti. Stoga je fokus na lepršavim i opuštenijim siluetama koje omogućuju slobodno strujanje zraka.

Hlače širokih nogavica, poznate i kao palazzo hlače, savršen su primjer spoja elegancije i udobnosti. Izrađene od lana ili viskoze, pružaju profinjen izgled bez žrtvovanja komfora. Jednako dobar izbor su prozračne suknje i haljine, posebice A-kroja ili midi dužine, koje su prikladne za poslovno okruženje, a istovremeno vrlo prozračne. Košulja-haljina je bezvremenski klasik koji odiše profesionalnošću, a u ljetnoj varijanti od laganog pamuka ili tencela postaje idealan komad za ured.

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Ne treba zaboraviti ni na moć slojevitog odijevanja. Uredi su često snažno klimatizirani, pa je pametno imati pri ruci neki lagani odjevni komad kojim se možete zaogrnuti kada vam bude nelagodno. Umjesto klasičnog sakoa s podstavom, bolji izbor je lagani ljetni kardigan, sako od lana bez podstave ili čak otvorena košulja od chambraya prebačena preko bluze bez rukava.

Svježina od jutra do mraka

Osim odjeće, nekoliko dodatnih trikova može pomoći u održavanju svježine. Paleta boja igra važnu ulogu; svijetle i neutralne nijanse poput bijele, bež, svijetloplave i pastelnih tonova reflektiraju sunčevu svjetlost, za razliku od tamnih boja koje je upijaju. Uzorci su također odlični saveznici jer vješto prikrivaju eventualne tragove znoja bolje od jednobojnih materijala.

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Obuća bi trebala biti udobna i što otvorenija, u skladu s pravilima odijevanja. Kožne natikače, sandale s remenčićima ili cipele s otvorenom petom bolji su izbor od potpuno zatvorenih modela. Kosu je najpraktičnije podignuti u elegantnu punđu, konjski rep ili pletenicu kako bi se oslobodio vrat i smanjio osjećaj topline. Šminka bi trebala biti minimalna i postojana; lagane BB ili CC kreme umjesto teških pudera te vodootporna maskara osigurat će da makeup ostane na mjestu.

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Usvajanjem ovih jednostavnih smjernica, borba s ljetnim vrućinama u poslovnom svijetu postaje znatno lakša. Moguće je izgledati profesionalno, osjećati se ugodno i samouvjereno kročiti kroz radni dan, bez obzira na to što termometar pokazuje.