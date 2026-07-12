Natikače s petom najdraži su model ovo ljeto, a ovo su najljepši modeli sa sniženja

Natikače s petom jedan su od najvećih hitova ovog ljeta. Elegantne su, lako se kombiniraju i u trenu podižu čak i najjednostavniji outfit, zbog čega su nezaobilazan dio ljetne garderobe. Budući da su u tijeku sezonska sniženja, sada je idealna prilika za uloviti kvalitetan model po znatno povoljnijoj cijeni

Kao jedan od najpoželjnijih modela obuće ovog ljeta istaknule su se natikače na petu. Elegantne, ženstvene i iznenađujuće svestrane, dobro pristaju uz razne outfite te u trenu svaki look čine elegantnijim. Upravo zato postale su nezaobilazan izbor za ljetne dane i večernje izlaske.

Ovog ljeta u fokusu su modeli jednostavnih linija i profinjenog dizajna. Posebno su popularne natikače s kitten petom, minimalistički modeli s blok petom te elegantne varijante s tankim remenčićima koje spajaju udobnost i sofisticiran izgled. Zahvaljujući bezvremenskoj estetici, riječ je o obući koja će se lako uklopiti u gotovo svaku garderobu i, što je najbolje od svega, ostati aktualna i nakon završetka sezone.

Osim što izgledaju vrlo chic, natikače s petom odličan su način da i najjednostavniju modnu kombinaciju učinite malo sofisticiranijom. Dovoljno ih je nositi uz klasične traperice i bijelu košulju ili uz jednostavnu ljetnu haljinu kako bi cijeli look dobio dozu profinjenosti.

S obzirom na to da su u tijeku ljetna sniženja, sada je idealan trenutak za ulaganje u kvalitetan par koji ćete nositi godinama. Brojni high street brendovi nude sjajne popuste pa se među ponudom mogu pronaći modeli od kože, brušene kože ili kvalitetnih materijala po znatno pristupačnijim cijenama. Neke od najboljih modela koje smo pronašli na aktualnim ljetnim sniženjima izdvajamo u nastavku.

H&M - 13,99 €

H&M - 9,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 25,99 €

Mango - 35,99 €

Mango - 49,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 22,99 €

Zara - 22,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 35,95 €

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