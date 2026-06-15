Ljetni must-have: Torbe za plažu zbog kojih će okretati glave za vama

Ako planirate godišnji odmor ili vikend bijeg na more, jedna stvar sigurno vam treba – dobra torba za plažu. Ovog ljeta high street brendovi donijeli su odličan izbor stylish i praktičnih modela, a mi izdvajamo favorite iz aktualne ponude

Ljeto je stiglo, temperature rastu, pa dolaze i planovi za godišnji odmor, vikend izlete na more i duge dane provedene uz plažu. Uz kupaći kostim, sandale i omiljene sunčane naočale, postoji još jedan modni dodatak bez kojeg je teško zamisliti ljetne dane – dobra torba za plažu. Osim što mora biti dovoljno praktična da u nju stanu svi ljetni dodaci, od ručnika do kreme sa zaštitnim faktorom, želimo da izgleda stylish i savršeno zaokruži cijeli outfit.

Upravo zato torbe za plažu svake sezone dolaze u fokus ljetnih kolekcija, a high street brendovi ove su godine nadmašili naša očekivanja. Aktualna ponuda donosi zaista impresivan izbor modela koji spajaju funkcionalnost i estetiku, pa bez obzira preferirate li minimalizam ili upečatljive modne dodatke, opcija ne nedostaje.

Posebno su popularne klasične ceker torbe koje se iz sezone u sezonu vraćaju kao bezvremenski favorit. Velike su, praktične i lako se kombiniraju uz gotovo svaki ljetni look, bilo da ih nosite na plažu, u šetnju rivom ili na jutarnju kavu nakon kupanja. Jednako su poželjni i boho modeli od rafije koji svojim opuštenim izgledom savršeno pristaju uz ljetnu estetiku i lagane lanene kombinacije.

Uz njih, u kolekcijama dominiraju i jednostavne platnene torbe koje su odličan izbor za svakodnevno nošenje tijekom odmora, dok su za one kojima je praktičnost na prvom mjestu dostupni i modeli izrađeni od sintetičkih, vodootpornih materijala idealnih za bezbrižne dane uz more. Kada je riječ o dizajnu, izbor je jednako raznolik – od neutralnih prirodnih nijansi poput bež, bijele i smeđe, do veselih jarkih boja, prugica, printova i razigranih detalja koji unose dodatnu dozu karaktera u svaki look.

Jedno je sigurno – torba za plažu odavno više nije samo praktičan dodatak u koji spremamo sve potrebno za dan na suncu. Postala je važan dio ljetnog stylinga i detalj koji spaja modu i funkcionalnost na najbolji mogući način.

U nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude koji su nam odmah privukli pažnju.

Arket - 45 €

Arket - 45 €

H&M - 17,99 €

H&M - 14,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 14,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 89,95 €

Zara Home - 34,99 €

Zara Home - 34,99 €

Zara Home - 89,99 €