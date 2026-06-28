Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura

Lagane, jednostavne za kombiniranje i savršene za svakodnevno nošenje, ove sezone dolaze u pregršt chic modela koje možete pronaći u ponudi brojnih high street brendova, a najbolji dio je to što mnoge stoje manje od 10 eura

Ljeto je sezona kada u svojim svakodnevnim kombinacijama najviše cijenimo jednostavnost, udobnost i komade koji su nosivi u svim prilikama. Upravo zato natikače iz sezone u sezonu ostaju jedan od najpraktičnijih izbora obuće – lagane su, prozračne, jednostavne za kombiniranje i savršeno odgovaraju opuštenom ritmu toplih dana. Dobra vijest je da ove sezone stylish natikače ne moraju značiti i veliki trošak jer se u high street ponudi mogu pronaći odlični modeli već za manje od deset eura.

Natikače već godinama imaju status ljetnog klasika, no posljednjih sezona sve više dobivaju i modnu dimenziju. Minimalistički ravni modeli, natikače s pletenim detaljima, elegantne varijante s tankim remenčićima ili popularni modeli inspirirani luksuznim dizajnerskim brendovima postali su nezaobilazan dio ljetne garderobe. Osim što ih nosimo na plažu ili bazen, jednako dobro funkcioniraju i u gradskim kombinacijama uz lanene hlače, lepršave haljine ili omiljene traper kratke hlače.

Posebno veseli činjenica da ove sezone nije potrebno izdvojiti puno novca kako biste pronašli model koji izgleda chic. Popularni high street brendovi kao što su Pepco, Sinsay i H&M u aktualnoj ponudi imaju brojne modele po vrlo pristupačnim cijenama, a mnogi su već završili i na sezonskim sniženjima. Upravo zato sada je idealan trenutak da svoju kolekciju ljetne obuće obogatite novim parom trendi natikača.

Trendovi su zaista raznoliki pa svatko može pronaći nešto za sebe. U nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude koji dokazuju da stylish ljetna obuća ne mora koštati puno.

H&M - 6,99 €

H&M - 4,99 €

H&M - 9,99 €

Pepco - 6 €

Pepco - 9 €

Pepco - 6 €

Pepco - 7 €

Sinsay - 9,99 €

Sinsay - 6,99 €

Sinsay - 9,99 €

Sinsay - 6,99 €

Sinsay - 9,99 €