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Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura

Žena.hr
28. lipnja 2026.
Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
Sinsay
Lagane, jednostavne za kombiniranje i savršene za svakodnevno nošenje, ove sezone dolaze u pregršt chic modela koje možete pronaći u ponudi brojnih high street brendova, a najbolji dio je to što mnoge stoje manje od 10 eura

Ljeto je sezona kada u svojim svakodnevnim kombinacijama najviše cijenimo jednostavnost, udobnost i komade koji su nosivi u svim prilikama. Upravo zato natikače iz sezone u sezonu ostaju jedan od najpraktičnijih izbora obuće – lagane su, prozračne, jednostavne za kombiniranje i savršeno odgovaraju opuštenom ritmu toplih dana. Dobra vijest je da ove sezone stylish natikače ne moraju značiti i veliki trošak jer se u high street ponudi mogu pronaći odlični modeli već za manje od deset eura.

Natikače već godinama imaju status ljetnog klasika, no posljednjih sezona sve više dobivaju i modnu dimenziju. Minimalistički ravni modeli, natikače s pletenim detaljima, elegantne varijante s tankim remenčićima ili popularni modeli inspirirani luksuznim dizajnerskim brendovima postali su nezaobilazan dio ljetne garderobe. Osim što ih nosimo na plažu ili bazen, jednako dobro funkcioniraju i u gradskim kombinacijama uz lanene hlače, lepršave haljine ili omiljene traper kratke hlače.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Posebno veseli činjenica da ove sezone nije potrebno izdvojiti puno novca kako biste pronašli model koji izgleda chic. Popularni high street brendovi kao što su Pepco, Sinsay i H&M u aktualnoj ponudi imaju brojne modele po vrlo pristupačnim cijenama, a mnogi su već završili i na sezonskim sniženjima. Upravo zato sada je idealan trenutak da svoju kolekciju ljetne obuće obogatite novim parom trendi natikača.

Trendovi su zaista raznoliki pa svatko može pronaći nešto za sebe. U nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude koji dokazuju da stylish ljetna obuća ne mora koštati puno.

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
H&M - 6,99 €

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
H&M - 4,99 €

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
H&M - 9,99 €

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
Pepco - 6 €

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
Pepco - 9 €

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
Pepco - 6 €

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
Pepco - 7 €

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
Sinsay - 9,99 €

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
Sinsay - 6,99 €

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
Sinsay - 9,99 €

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
Sinsay - 6,99 €

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
Sinsay - 9,99 €

Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura
Sinsay - 5,99 €

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TRENDI I POVOLJNE
Ljetni klasik koji uvijek prolazi: Najbolje natikače do 10 eura