Neočekivani hit: Crvene sandale ovog ljeta viđamo posvuda

Crvene sandale postale su jedan od najvećih i pomalo neočekivanih trendova sezone. Efektne, chic i dovoljno upečatljive da podignu i najjednostavniju kombinaciju, pronašle su mjesto u kolekcijama luksuznih i high street brendova

Već nekoliko sezona jedna boja posebno se ističe kao favorit modnog svijeta, a to je crvena. Od odjeće i torbi pa sve do razigranih detalja, efektna jarko crvena nijansa ne prestaje dominirati kolekcijama luksuznih i high street brendova. Ovog ljeta posebno mjesto zauzela je na obući, a crvene sandale prometnule su se u jedan od najvećih i pomalo neočekivanih trendova sezone.

Crvena boja već dulje vrijeme ima status jedne od najpoželjnijih nijansi u modi. Nakon što smo je viđali na jaknama, haljinama, torbama i balerinkama, ovog ljeta logičan nastavak stigao je kroz sandale. Upravo su sandale u vatrenim crvenim tonovima osvojile modne piste, društvene mreže i kolekcije brojnih brendova, potvrđujući da upečatljivi detalji i dalje imaju posebno mjesto u ljetnoj garderobi.

Trend su među prvima prigrlile luksuzne modne kuće poput Miu Miu i The Row, čiji su modeli pokazali kako crvene sandale mogu izgledati istovremeno sofisticirano, moderno i nenametljivo chic. Ubrzo su ih slijedili i high street brendovi poput Zare, Massimo Duttija i Manga, pa je danas ovaj trend dostupan u bezbroj različitih varijanti.

Ono što crvene sandale čini posebno zanimljivima jest njihova svestranost. Iako na prvi pogled djeluju kao odvažan statement komad, jednako ih rado biraju i ljubiteljice minimalističkog stila jer čak i najjednostavnijoj kombinaciji daju dozu karaktera. Dovoljno ih je kombinirati uz lanene hlače, jednostavnu bijelu haljinu ili klasičan denim kako bi cijeli outfit odmah izgledao promišljenije i efektnije.

Kada je riječ o modelima, trend je zaista raznolik. Nose se ravne minimalističke sandale s tankim remenčićima, elegantni modeli s kitten petom, retro varijante inspirirane devedesetima, ali i upečatljivi modeli s detaljima poput vezanja oko gležnja, teksture kože ili skulpturalnih potpetica. Bez obzira preferirate li decentniji ili odvažniji stil, crvene sandale lako se uklapaju u gotovo svaku ljetnu kombinaciju.

Ako ste u potrazi za novim parom obuće koji će osvježiti vaše ljetne kombinacije i unijeti dozu modne razigranosti, ovaj trend svakako vrijedi uzeti u obzir. Neke od najljepših modela iz aktualne high street ponude donosimo u nastavku.

Mango - 49,99 €

Mango - 149,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 59,99 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 25,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €